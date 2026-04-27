 24hod.sk    Z domova

27. apríla 2026

Kroky porozumenia spojili na Donovaloch stovky ľudí – FOTO


Tagy: Autizmus

Podujatie, ktorého vizuálnym symbolom sa stali topánky reprezentujúce rôzne životné etapy ľudí s autizmom, naplnilo svoj hlavný cieľ. Horské prostredie Donovál sa počas víkendu stalo dejiskom ...



kroky porozumenia donovaly 676x381


Horské prostredie Donovál sa počas víkendu stalo dejiskom historicky významného stretnutia. Celoslovenské turistické podujatie Kroky porozumenia spojilo viac ako 500 registrovaných účastníkov z radov rodín s autizmom a odborníkov, aby spoločne upriamili pozornosť na potreby osôb na spektre.

Hlavný cieľ podujatia


Podujatie, ktorého vizuálnym symbolom sa stali topánky reprezentujúce rôzne životné etapy ľudí s autizmom, naplnilo svoj hlavný cieľ: vytvoriť bezpečný, prijímajúci priestor a zároveň otvoriť celospoločenský dialóg.

Život s autizmom je často prirovnávaný k náročnému výstupu v neznámom teréne. Dnes sme však ukázali, že na tejto ceste rodiny nemusia kráčať samy," zaznelo z radov organizátorov zo Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom.

Dve pripravené trasy


Svojou prítomnosťou a aktívnym zapojením do pochodu vyjadrili podporu komunite aj prezident Peter Pellegrini, minister zdravotníctva Kamil Šaško a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Ich účasť vyslala jasný signál, že témy diagnostiky, vzdelávania a sociálnej podpory osôb s autizmom sa stávajú prioritou na najvyšších úrovniach štátu.

Účastníci podujatia Kroky porozumenia si mohli vybrať z dvoch pripravených trás, ktoré reflektovali rôzne možnosti rodín.

Napriek náročnosti tém, ktoré sa s autizmom spájajú, sa celé podujatie nieslo v mimoriadne príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Donovaly dnes neboli len miestom turistiky, ale predovšetkým miestom zdieľania skúseností, vzájomného povzbudenia a búrania bariér.

Organizátori veria, že viac ako 500 účastníkov je len začiatkom. Každý jeden krok na dnešnej túre bol totiž krokom k zmene postojov v našej spoločnosti.

Zdroj: SITA.sk - Kroky porozumenia spojili na Donovaloch stovky ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

