Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Tour de France bude bez Van Aerta. Prečo bude hviezdny Belgičan chýbať na slávnych pretekoch?



Belgický cyklista Van Aert musí kvôli infekcii zraneného lakťa vynechať prestížne podujatie na francúzskych cestách. Tohtoročná Tour de France bude bez belgického cyklistu Wouta van Aerta z tímu ...



Zdieľať
wout van aert pad 676x380 17.6.2026 (SITA.sk) - Belgický cyklista Van Aert musí kvôli infekcii zraneného lakťa vynechať prestížne podujatie na francúzskych cestách.


Tohtoročná Tour de France bude bez belgického cyklistu Wouta van Aerta z tímu Visma-Lease a Bike. Dôvodom je zranenie lakťa, ktoré 31-ročný pretekár utrpel pri páde počas tréningu pred minulotýždňovými pretekmi Tour Auvergne-Rhone-Alpes.

"Stále zápasí s následkami zranenia lakťa a nestihol sa zotaviť včas, aby mohol nastúpiť na Tour de France na požadovanej úrovni,“ uviedli zástupcovia zoskupenia. Van Aert v apríli ovládol klasiku Paríž-Roubaix a na Tour de France (4. do 26. júla) mal byť kľúčovým členom tímu Visma a pomocníkom Dána Jonasa Vingegaarda v boji o celkové prvenstvo.

Pred minulotýždňovými pretekmi však spadol počas tréningu. Na uvedenom podujatí vo Francúzsku sa v rane na jeho lakti neočakávane objavila infekcia, ktorá ho prinútila odstúpiť z pretekov. Ranu mu v nemocnici prečistili a jednu noc tam strávil na pozorovaní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Svoje odstúpenie z Tour označil ako "veľké sklamanie". "Tour de France je každý rok jeden z mojich hlavných cieľov. Žiaľ, pád počas tréningu narušil moje plány, zranenie lakťa sa zhoršilo a ešte sa to dostatočne nezahojilo. Spolu s tímom sme dospeli k záveru, že začať Tour v top forme nie je momentálne možné," uviedol belgický univerzál.

Tréner Marc Reef označil Van Aerta za "jedného z najdôležitejších pretekárov v tíme“. "V posledných dňoch sme skúmali všetky možnosti, no nakoniec je najdôležitejšie jeho zdravie... Je škoda, že nebude na trati, ale sme presvedčení, že toto je správne rozhodnutie pre jeho zotavenie a zvyšok sezóny,“ ozrejmil.

Zatiaľ nie je známe, kto Belgičana nahradí v tíme pre TdF. Stajňa to prezradí až 23. júna.



Zdroj: SITA.sk - Tour de France bude bez Van Aerta. Prečo bude hviezdny Belgičan chýbať na slávnych pretekoch? © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Uzbekistan je na nohách pred debutom na MS. Deti budú v školách pozerať futbal
<< predchádzajúci článok
Slovenské tímy spoznali súperov v Európskej lige aj Európskej konferenčnej lige. Proti komu nastúpia?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 