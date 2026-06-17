|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adolf
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. júna 2026
Tour de France bude bez Van Aerta. Prečo bude hviezdny Belgičan chýbať na slávnych pretekoch?
Belgický cyklista Van Aert musí kvôli infekcii zraneného lakťa vynechať prestížne podujatie na francúzskych cestách. Tohtoročná Tour de France bude bez belgického cyklistu Wouta van Aerta z tímu ...
Zdieľať
17.6.2026 (SITA.sk) - Belgický cyklista Van Aert musí kvôli infekcii zraneného lakťa vynechať prestížne podujatie na francúzskych cestách.
Tohtoročná Tour de France bude bez belgického cyklistu Wouta van Aerta z tímu Visma-Lease a Bike. Dôvodom je zranenie lakťa, ktoré 31-ročný pretekár utrpel pri páde počas tréningu pred minulotýždňovými pretekmi Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
"Stále zápasí s následkami zranenia lakťa a nestihol sa zotaviť včas, aby mohol nastúpiť na Tour de France na požadovanej úrovni,“ uviedli zástupcovia zoskupenia. Van Aert v apríli ovládol klasiku Paríž-Roubaix a na Tour de France (4. do 26. júla) mal byť kľúčovým členom tímu Visma a pomocníkom Dána Jonasa Vingegaarda v boji o celkové prvenstvo.
Pred minulotýždňovými pretekmi však spadol počas tréningu. Na uvedenom podujatí vo Francúzsku sa v rane na jeho lakti neočakávane objavila infekcia, ktorá ho prinútila odstúpiť z pretekov. Ranu mu v nemocnici prečistili a jednu noc tam strávil na pozorovaní.
Svoje odstúpenie z Tour označil ako "veľké sklamanie". "Tour de France je každý rok jeden z mojich hlavných cieľov. Žiaľ, pád počas tréningu narušil moje plány, zranenie lakťa sa zhoršilo a ešte sa to dostatočne nezahojilo. Spolu s tímom sme dospeli k záveru, že začať Tour v top forme nie je momentálne možné," uviedol belgický univerzál.
Tréner Marc Reef označil Van Aerta za "jedného z najdôležitejších pretekárov v tíme“. "V posledných dňoch sme skúmali všetky možnosti, no nakoniec je najdôležitejšie jeho zdravie... Je škoda, že nebude na trati, ale sme presvedčení, že toto je správne rozhodnutie pre jeho zotavenie a zvyšok sezóny,“ ozrejmil.
Zatiaľ nie je známe, kto Belgičana nahradí v tíme pre TdF. Stajňa to prezradí až 23. júna.
Zdroj: SITA.sk - Tour de France bude bez Van Aerta. Prečo bude hviezdny Belgičan chýbať na slávnych pretekoch? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tohtoročná Tour de France bude bez belgického cyklistu Wouta van Aerta z tímu Visma-Lease a Bike. Dôvodom je zranenie lakťa, ktoré 31-ročný pretekár utrpel pri páde počas tréningu pred minulotýždňovými pretekmi Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
"Stále zápasí s následkami zranenia lakťa a nestihol sa zotaviť včas, aby mohol nastúpiť na Tour de France na požadovanej úrovni,“ uviedli zástupcovia zoskupenia. Van Aert v apríli ovládol klasiku Paríž-Roubaix a na Tour de France (4. do 26. júla) mal byť kľúčovým členom tímu Visma a pomocníkom Dána Jonasa Vingegaarda v boji o celkové prvenstvo.
Pred minulotýždňovými pretekmi však spadol počas tréningu. Na uvedenom podujatí vo Francúzsku sa v rane na jeho lakti neočakávane objavila infekcia, ktorá ho prinútila odstúpiť z pretekov. Ranu mu v nemocnici prečistili a jednu noc tam strávil na pozorovaní.
Svoje odstúpenie z Tour označil ako "veľké sklamanie". "Tour de France je každý rok jeden z mojich hlavných cieľov. Žiaľ, pád počas tréningu narušil moje plány, zranenie lakťa sa zhoršilo a ešte sa to dostatočne nezahojilo. Spolu s tímom sme dospeli k záveru, že začať Tour v top forme nie je momentálne možné," uviedol belgický univerzál.
Tréner Marc Reef označil Van Aerta za "jedného z najdôležitejších pretekárov v tíme“. "V posledných dňoch sme skúmali všetky možnosti, no nakoniec je najdôležitejšie jeho zdravie... Je škoda, že nebude na trati, ale sme presvedčení, že toto je správne rozhodnutie pre jeho zotavenie a zvyšok sezóny,“ ozrejmil.
Zatiaľ nie je známe, kto Belgičana nahradí v tíme pre TdF. Stajňa to prezradí až 23. júna.
Zdroj: SITA.sk - Tour de France bude bez Van Aerta. Prečo bude hviezdny Belgičan chýbať na slávnych pretekoch? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Uzbekistan je na nohách pred debutom na MS. Deti budú v školách pozerať futbal
Uzbekistan je na nohách pred debutom na MS. Deti budú v školách pozerať futbal
<< predchádzajúci článok
Slovenské tímy spoznali súperov v Európskej lige aj Európskej konferenčnej lige. Proti komu nastúpia?
Slovenské tímy spoznali súperov v Európskej lige aj Európskej konferenčnej lige. Proti komu nastúpia?