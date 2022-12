Slovenské volejbalistky sa nedostali do ankety Športovec roka, šéf federácie nesúhlasí a hovorí o chybe

Nesúhlas s výsledkami

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Marek Rojko vyjadril sklamanie z výsledkov novinárskej ankety Športovec roka 2022 na Slovensku v kategórii kolektívov. Slovenské reprezentantky vo volejbale sa totiž nedostali do užšieho výberu, aj keď v tomto roku zvíťazili vo svojej skupine v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Za najlepší kolektív roka vyhlásili v ankete hokejistov, druhí skončili futbalisti Slovana Bratislava a tretí mužský štvorkajak."Z pozície prezidenta SVF si dovoľujem vyjadriť nesúhlas a pochybnosti s výsledkami v ankete Športovec roka 2022 v kategórii kolektívov. S veľkým rešpektom pristupujem k porovnaniu s niektorými prezentovanými kolektívmi. Ojedinelá bronzová medaila hokejistov, výsledky futbalistov Slovana v pohárovej Európe či ďalšia medaila kanoistov sú úžasné a plným právom im patrí najvyššie postavenie v ankete. Na druhej strane, volejbalová reprezentácia žien Slovenska vyhrala svoju kvalifikačnú skupinu na ME 2023. Vypredali sme športovú halu v Poprade a tento úspech nás zaradil medzi významné v hierarchii olympijských kolektívnych športov u nás v roku 2022. Pri všetkej úcte k niektorým oceneným kolektívom som presvedčený, že v konkurencii hokejbalu, nohejbalu, futsalu či tímových disciplín individuálnych športov malo byť naše reprezentačné družstvo žien v užšej skupine kolektívov," uviedol Rojko na oficiálnom webe SVF.Niekdajší reprezentačný tréner a v súčasnosti aj člen Výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Rojko pripomenul, že slovenská reprezentácie volejbalistiek sa momentálne nachádza na 29. mieste vo svetovom rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB). Spomedzi európskych výberov sú Slovensky na 13. pozícii."Som presvedčený, že vynechanie z prezentovanej skupiny kolektívov v ankete je chybou, a preto považujem tento fakt za ťažko prijateľný. Rád by som podotkol, že si plne uvedomujem, v akej pozícii volejbal u nás máme a toto stanovisko nemá za cieľ žiadať v ankete nejaké postavenie, ktoré nám neprináleží. Žiadam len základný rešpekt k nášmu športu, výsledku reprezentácie v roku 2022 a zamyslenie sa nad kritériami spájania kolektívnych športov a tímových disciplín individuálnych športov. Považujeme to za nesprávne a obmedzujúce pre celkový postoj ku kolektívnym športom u nás," vysvetlil Rojko svoj pohľad.Vedúci predstaviteľ slovenského volejbalu na záver zagratuloval oceneným a poslal svoj odkaz aj novinárom: "Vážená novinárska športová obec. Mal som ako reprezentačný tréner a mám ako prezident SVF k vašej práci úctu a rešpekt a o ten vás chcem v mene volejbalu a aj kolektívnych halových športov požiadať. Významne ovplyvňujete pohľad spoločnosti, postoje verejnosti a vnímanie športovej rodiny, preto som si dovolil vydať toto stanovisko k výsledkom ankety Športovec roka 2022 v kategórii kolektívov. Dodávam, že od zvolenia za prezidenta SVF a člena VV SOŠV bojujem za zlepšenie vnímania a postavenia kolektívnych športov a budem tak robiť naďalej."