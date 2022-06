Slovenskí futbalisti v prvom zápase domácich ME zdolali Belgičanov, prvý polčas bol kŕčovitý

Prvý polčas bol kŕčovitý

Prítomnosť divákov vytvorila tlak

5.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale úspešne vstúpili do domáceho európskeho šampionátu, v sobotu v Košiciach zdolali Belgičanov 2:0 po góloch Lukáša Janiča a Dušana Dzíbelu.Druhý duel základnej A-skupiny odohrajú v nedeľu (18.30 h) proti Talianom, v utorok (20.15 h) sa stretnú s Poliakmi. Zo šiestich štvorčlenných skupín postupujú do osemfinále tri najlepšie mužstvá z každej skupiny."Chlapci boli na začiatku trochu nervózni. Naopak, ja som sa trochu začal obávať až v druhom polčase. Nedarilo sa nám totiž doťahovať do konca výhodné pozície, čo nás limitovalo. A potom má človek strach, aby sa nejaká náhodná akcia súpera neskončila gólom. Našťastie sme to zlomili po výbornom pressingu. Tomáša Mikluša sme tam dali presne na to, aby takto donútil súpera k chybe. Klobúk dole, ako sa s tým všetkým vysporiadal, i keď v druhom polčase nehral ani vo svojej formácii a ani na svojej typickej pozícii. Bol veľmi užitočný a jeho aktivita rezultovala do gólu Lukáša Janiča. Keď sa na to pozriem teraz, myslím, že chlapci si zaslúžia absolutórium. Makali celý zápas a ukázali charakter. Bolo z nich cítiť, že to chceli vyhrať za každú cenu. Zdolali sme jednoznačne najsilnejšieho súpera v našej skupine," zhodnotil duel tréner Ladislav Borbély, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu malého futbalu.Slováci mali hernú prevahu aj množstvo gólových šancí, no nedarilo sa im v koncovke. Až v 43. minúte sa Janičovi podarilo streliť prvý gól, ktorý bol napokon víťazný."Nebudem klamať, keď to tam konečne padlo, bola to veľká úľava. Spadol obrovský kameň zo všetkých. Prvý polčas bol z našej strany trochu kŕčovitý, podpísalo sa pod to zrejme viacero faktorov – prvý zápas, oťukávanie súpera, určite aj mierny šok z tej úžasnej atmosféry. Myslím si, že podujatie na takejto úrovni sme ani nečakali. Užime si to. Každý deň takéto turnaje určite nebudú," uviedol Janič.V košickej Steel aréne mali slovenskí hráči veľkú divácku podporu, čo im trochu zväzovalo nohy. Napokon však zaznamenali dôležitý triumf."Som rád, že mi to tam padlo, ten gól mi určite pomohol aj psychicky, ale jednoznačne cennejšie je víťazstvo. Možno nebolo najkrajšie, ale sme radi, že sme to zvládli. Keď si spojíme túto úžasnú arénu, atmosféru, profesionálnu organizáciu, skvelú starostlivosť, to vyhlasovanie našich mien pred zápasom a všetkých tých ľudí, ktorí sa na nás prišli pozrieť, úprimne musím povedať, že to vytvorilo na nás veľký tlak. Som si však istý, že teraz to zo všetkých opadne a začneme si turnaj užívať naplno," povedal Dzíbela, ktorý uzavrel skóre v nadstavenom čase.