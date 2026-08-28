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 24hod.sk    Šport

28. augusta 2026

Strelili 16 gólov v 3 zápasoch. Nitra má silný slovenský útok s Krištofom, Paulovičom a Holešinským


Tagy: Liga majstrov v hokeji Prípravné zápasy slovenský majster

Hokejistov HK Nitra čaká o týždeň prvý zápas v Lige majstrov proti Skelleftea AIK. Úradujceho slovenského majstra, hokejistov HK Nitra, už o týždeň čaká vstup do prestížnej Ligy majstrov (CHL).



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462491565_1117290046439742_7037004668778087276_n 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Hokejistov HK Nitra čaká o týždeň prvý zápas v Lige majstrov proti Skelleftea AIK.


Úradujceho slovenského majstra, hokejistov HK Nitra, už o týždeň čaká vstup do prestížnej Ligy majstrov (CHL).

A bude to veľká sláva, keďže na domácom ľade privítajú úradujúceho švédskeho šampióna Skelleftea AIK.

Len jedna prehra


Na záver prípravného obdobia si hráči spod Zobora doma zmerali sily s poľským šampiónom GKS Tychy a bola to úspešná generálka.

Zverenci trénera Erika Čaládiho zvíťazili 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Celkovo v troch domácich prípravných zápasoch "Corgoni" stále len víťazili s celkovým skóre 16:5. Premožiteľa našli len v Zlíne, finalista lanského ročníka druhej najvyššej českej súťaže zvíťazil 2:0.

https://www.instagram.com/p/DbyTbmKIhSz

Nemal prácu?


"Tychy nás až tak nepreverili v porovnaní s tým, čo nás čaká v Lige majstrov. Nemali veľa šancí a brankár Gadžiev nemal veľa práce. Bol však istý, vychytal nulu," povedal asistent trénera Nitry Dušan Milo na klubovom webe hknitra.sk.

Nitra má skúsený káder kvalitných hráčov, aj keď pred touto sezónou ho trochu omladila. Tradične kvalitu by mali priniesť cudzinci s dlhodobo overeným Robertom Jacksonom, ale aj Brettom Pollockom, ktorý v nedávnej minulosti výrazne pomohol Košiciam k dvom majstrovským titulom.

Silní Slováci


Nitra má však aj veľmi silné slovenské jadro na čele s triom Michal Krištof, Matej Paulovič a Adrián Holešinský. Všetci títo hráči sú ošľahaní najvyššou českou súťažou, v prípade Krištofa je to aj KHL a top ligy vo Švajčiarsku a Fínsku.

Aj keď nehrali dosiaľ vždy spolu, dosiahli v štyroch prípravných zápasoch dovedna 12 bodov a budú zrejme najväčšou útočnou silou úradujúceho slovenského šampióna.

Holešinský a Krištof si rozumejú


"Potreboval som tento náboj. Na ľade sa cítim skvele. Som rád, že som späť doma a že hrám s hráčmi ako Krištof a Paulovič, to je jednoducho krása," povedal Holešinský v rozhovore pre web My Nitra. "Aďo na ľade rozmýšľa, veľmi rýchlo sa dokážeme pochopiť a vycítiť, čo ten druhý ide spraviť. Už na to len nadviazať," skonštatoval Krištof na webe Nitry.

Top kvalita


Prvý zápas Ligy majstrov proti švédskemu tímu z mesta Skelleftea oživí spomienky na predchádzajúce vzájomné duely s týmto klubom z augusta 2015. Doma prehrali 2:4, vonku 2:3 po samostatných nájazdoch.

"Čaká nás top európska kvalita. Je to výzva pre každého z nás. Chalani sa môžu porovnať, uvidia, či majú na top ligy. Všetci musia ísť na sto percent, súperi totiž potrestajú každú chybu," tvrdí Milo.

https://www.instagram.com/p/Db4-9zNiPqk/?img_index=1

Bez strachu


"Zápasy v Lige majstrov budú nezabudnuteľné. Niektorí z nás sme lepšie dosiaľ nezažili. Nemáme strach, musíme ísť naplno a podržať sa aj v ťažkých chvíľach,“ podotkol brankár Šichabudtin Gadžiev.


Zdroj: SITA.sk - Strelili 16 gólov v 3 zápasoch. Nitra má silný slovenský útok s Krištofom, Paulovičom a Holešinským © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov v hokeji Prípravné zápasy slovenský majster
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