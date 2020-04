Slovenskí cukrári sú zúfalí a obávajú sa krachu, majú však dva varianty možnej pomoci

Zákusky sa predávajú

Prosia o pomoc

Cukrári sú zúfalí

19.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí cukrári sa obávajú straty svojho podnikania. Maloobchodné predajne cukrárskych výrobkov sú totiž už niekoľko týždňov zatvorené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.Cukrári tak vidia dve možnosti, ktoré by mohli pomôcť ich podnikaniu. Jednou z nich je otvorenie cukrární za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení bez možnosti posedenia.Druhým variantom je možnosť individuálnych dohôd s reťazcami o predaji výrobkov od regionálnych cukrárov. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Tatiana Lopúchová.„Pri znovuotvorení predajní argumentujú cukrári tým, že v maloobchodných predajniach sa zákusky bežne predávajú, pričom túto situáciu prirovnávajú napríklad k zatvoreným záhradníctvam, ktoré vláda po kritike predaja záhradkárskych potrieb v maloobchodoch nakoniec otvorila. Pri druhej možnosti sa slovenskí cukrári obracajú na veľké obchodné siete so žiadosťou o pomoc pri dodávkach svojich balených výrobkov na regionálnej úrovni za vopred určených podmienok,“ ozrejmila Tatiana Lopúchová.Predajne cukrární sú momentálne zatvorené, pretože ich sortiment nie je podľa oficiálnych informácií nevyhnutný k prežitiu obyvateľstva.„V zmysle platných opatrení vzťahujúcich sa k maloobchodnému predaju platia výnimky pre predajne potravín, mäsa, zelovocov a pekární. Cukrárne sú z týchto výnimiek vyňaté, preto sa cukrári právom obávajú o svoje podnikanie, ktoré často budovali dlhé roky. Zväčša ide o malé rodinné firmy, ktoré prevádzkujú zopár predajní a zamestnávajú v priemere 20 ľudí,“ pokračovala Tatiana Lopúchová.Predsedníčka SZPCC s prosbou o pomoc kontaktovalo viacero cukrárov. Hovoria, že im ide o čas. Nemajú z čoho platiť svojich ľudí. Mnohí podľa svojich vyjadrení nechcú zamestnancov prepustiť, pretože pre nich častokrát pracujú aj celú dekádu, či od rozbehu cukrárskej výroby.Problém majú rovnako aj s nevyplatenými faktúrami od svojich odberateľov, prevažne zo siete horeca (hotely, reštaurácie, kaviarne). Tí z dôvodu zatvorených prevádzok nemajú finančné zdroje na úhradu faktúr.„Cukrári sú zúfalí. Pozitívne nevidia ani vyplatenie dotácií za pokles tržieb. Z dôvodu nevyplatených dodávok totiž nemajú financie na úhradu vlastných záväzkov, a preto ich to vyraďuje z nároku na túto finančnú výpomoc. Zároveň sú rozhorčení, že v mnohých obchodných reťazcoch sú otvorené predajne alkoholu či tabakových výrobkov, no cukrári nemôžu rovnakým spôsobom vydávať cez výdajné pulty zákusky,“ dodala Tatiana Lopúchová.Pomoc im ponúkol aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Ten bude o ich problémoch rokovať so štátnymi organizáciami aj s jednotlivými obchodnými reťazcami.