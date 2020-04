Minister obrany Jaroslav Naď plánuje skontrolovať projekty a pripraviť nové plány modernizácie armády v rámci finančných možností

Ministerstvo obrany SR bude v tomto volebnom období určite vymieňať radary. Ostatné projekty musia mať reálny základ a oporu v rozpočte. Pre agentúru SITA to uviedol v rozhovore šéf rezortu Jaroslav Naď (OĽaNO), podľa ktorého sa budú všetky plány prehodnocovať v súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu.

Minister plánuje všetky projekty skontrolovať a pripraviť nové plány, ktoré spustia armádnu modernizáciu v takej výške, v akej si ju bude môcť rezort dovoliť.

Predošlé vedenie ministerstva najskôr zrušilo medzinárodný tender a následne vybralo radary z Izraela cez tamojšiu vládu za sumu do 155 miliónov eur. Proces však neodsúhlasil bývalý kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).

Ťažké rozpočtové časy

Čakajú dlhé roky

Nové pravidlá

19.4.2020 -„Poviem to tak, že som realista a viem, že nás čakajú ťažké rozpočtové časy. Na jednej strane bol schválený predchádzajúcou vládou rozpočet, ktorý bol však skutočne nereálny. Dnes je zrejmé, že ochorenie Covid-19 bude mať následky a príde k ďalším škrtom výdavkov. Budeme preto robiť také opatrenia, ktoré nastavia projekty na základe reálnych podkladov,“ uviedol Naď.Aj napriek viacerým úsporným opatreniam zostáva výmena radarov medzi najdôležitejšími prioritami. Podľa Naďa sa vymenia ešte počas tohto volebného obdobia.„Bude to potrebné vymeniť, o tom niet pochýb, ale tiež je tu otázka, akým spôsobom sa to spraví. Projekt znovu otvoríme a budem sa pýtať vojakov, čo reálne potrebujú, povieme si, aké sú možnosti, urobíme medzinárodný tender a vyberieme dodávateľa radarov,“ povedal Naď.Vojaci čakajú na výmenu techniky v tejto oblasti dlhé roky. Prvú súťaž vypísal ešte za svojho pôsobenia minister za stranu Smer- sociálna demokracia (Smer-SD) Martin Glváč (2012-2016, pozn. SITA). Predošlé vedenie zo Slovenskej národnej strany (SNS) však tender zrušilo a informovalo, že radary vyberie cez dohodu s príslušnou vládou výrobcu.Z viacerých ponúk vybrali národniari radary z Izraela. Okrem radarových systémov sa mala výrazne obmeniť aj kolesová technika. Projekty transportérov 8x8 aj 4x4 však nedostali napokon súhlas vlády.Oba tendre preveroval aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Naď chce preto nastaviť nové pravidlá, ktoré rozbehnú armádnu modernizáciu len do takej výšky, v akej si to bude môcť rezort dovoliť. Za transportéry napríklad plánovala SNS zaplatiť viac ako 1,2 miliardy eur.„Projekty, na ktoré by sa mali dať stámilióny eur a navyše boli pripravené netransparentne, čo potvrdil aj ÚVO, budeme musieť zmeniť. Nemôžeme si, jednoducho, dovoliť navrhnúť nejaký veľký nákup, pretože by sa to nedalo zaplatiť,“ uzavrel minister.