Peter Sagan je stále najpopulárnejším športovcom Slovenska. Kto sa vyšvihol na druhé miesto?

Hamšík je tesne za Tóthom

Rehák Štefečeková má svetový rekord

Zíde z očí, zíde z mysle

11.11.2021 - Najznámejším slovenským športovcom v rebríčku domácej popularity je stále cyklista Peter Sagan. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý prezentoval prieskum agentúr OBOR a 2muse na vzorke 1014 respondentov.V roku 2021 najvyšší vzostup zaznamenali lyžiarka Petra Vlhová, futbalista Milan Škriniar a olympijská šampiónka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková."Minulý rok sme spolu s 2muse uverejnili rebríček dvadsiatich najznámejších športovcov Slovenska. Mnohým firmám pomohol v rozhodovaní sa, či v utvrdzovaní sa, že si vybrali pre partnerstvo skutočne vplyvného športovca,“ cituje Vladimíra Jančeka z agentúry OBOR web olympic.sk.Podľa spomenutého prieskumu až 60 percent respondentov poznalo Petra Sagana, u lyžiarky Petry Vlhovej to bola približne polovica opýtaných.V porovnaní s vlaňajškom "známosť" Vlhovej stúpla o 22 percent a v tomto smere jej patrí titul skokanky roka.Tretí v hodnotení je chodec Matej Tóth (37 percent), za ním o jedno percento je futbalista Marek Hamšík.Vďaka úspešnému pôsobeniu na ME i v Interi Miláno sa v rebríčku objavil aj futbalový obranca Milan Škriniar, ktorý sa v popularite vyšplhal na 9 percent.Novou tvárou v dvadsiatke najznámejších je aj Zuzana Rehák Štefečeková, ktorú verejnosť začala viac vnímať po zlatej olympijskej jazde okorenenej absolútnym svetovým rekordom na OH v Tokiu. Sedem percent respondentov uviedlo, že pozná Zuzanu Rehák Štefečekovú.Do elitnej dvadsiatky sa dostalo päť priezvisk hokejistov, dovedna štyroch futbalistov, dvoch atlétov, dvoch tenistiek aj dve biatlonové priezviská, po jednom zástupcovi cyklistiky, lyžovania, vodného slalomu, streľby a plávania.V popularite najväčší pokles s vlaňajškom zaznamenali Dominika Cibulková (tenis, mínus 11 percent), Anastasia Kuzminová (biatlon, mínus 8 percent) a Michal Martikán (vodný slalom, mínus 5 percent)."Aj v športe často platí pravidlo - zíde z očí, zíde z mysle. Preto je pre exšportovcov dôležité byť aktívny aj po športovej kariére, napríklad na sociálnych sieťach,“ dodal Vladimír Janček.