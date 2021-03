Zoberie Bora-Hansgrohe na Tour mladšieho šprintéra? A čo bude so Saganom? Šéf tímu naznačil možnosti

Ackermann už má skúsenosti

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ak bude mať požadovanú výkonnosť, zúčastní sa na Tour de France. Reč nie je o slovenskom cyklistovi Petrovi Saganovi , ale o jeho tímovom kolegovi Pascalovi Ackermannovi Šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk pre nemecké médiá uviedol, že ak sa splní vyššie spomenutá podmienka, 27-ročný nemecký šprintér bude tento rok súčasťou zostavy na najslávnejších etapových pretekoch."Ackermann sa môže spoľahnúť, moje slovo platí. Na Tour de France nepôjde len vtedy, keď nebude mať formu. Ak však bude na zodpovedajúcej úrovni, pôjde s nami," uviedol Ralph Denk pre Kölner Stadt-Anzeiger, cituje ho web augsburger-allgemeine.de.Ackermann už má skúsenosti z Giro d'Italia 2019 aj Vuelty 2020 a ukázal tam dobré výkony. Na Tour de France sa dosiaľ nedostal, lebo tam bol jasnou šprintérskou jednotkou bavorského tímu Peter Sagan.Situácia sa však časom mení a 31-ročnému Saganovi tento rok vyprší s Bora-Hansgrohe zmluva.A zatiaľ sa nevie, či sa s ambicióznym tímom, ktorému výrazne pomohol vstať na ceste z priemeru do elity, dohodne na jej predĺžení. Definitíva by mala podľa Denka padnúť v apríli."Sme veľmi vďační Petrovi za všetko, čo pre nás urobil. Naši sponzori si vďaka jeho menu a osobnosti získali náležitú pozornosť. Blíži sa však jeseň jeho kariéry a Peter je jeden z najlepšie platených profíkov v pelotóne. Musíme zvážiť, či si ho ešte môžeme dovoliť alebo radšej investovať peniaze do mladých pretekárov," vysvetlil Denk.Peter Sagan na práve skončených pretekoch Okolo Katalánska vyhral jednu z etáp a v bodovacej súťaži obsadil tretie miesto.Tridsaťjedenročný rodák zo Žiliny sa dočkal prvého víťazstva v tejto sezóne a celkovo stopätnásteho v profikariére na ceste.Je pre neho o to cennejšie, že začiatok sezóny sa mu posunul takmer o dva mesiace, lebo sa nakazil koronavírusom a len pomaly sa dostával do tempa.Aj do Katalánska prišiel po prvý raz v kariére najmä s cieľom pripraviť sa na vrcholy jarnej klasikárskej sezóny a nabrať čo najviac náročných kilometrov v kopcoch.