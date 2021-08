Ronaldo sa po 12 rokoch vracia do Manchesteru United, s klubom podpísal dvojročnú zmluvu s opciou

Strelil viac ako 100 gólov

Potešili ho pozitívne správy

Tri šance na osamostatnenie

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Podpisom dvojročnej zmluvy s opciou na ďalší rok v utorok formálne zavŕšili návrat portugalského futbalistu Cristiana Ronalda do Manchestru United po 12 rokoch. Juventus Turín a Manchester United sa dohodli na odstupnom 15 miliónov eur.Poplatok za 36-ročného päťnásobného najlepšieho svetového futbalistu môže byť zvýšený o ďalších osem miliónov eur na bonusoch, ak sa splnia určité podmienky.Cristiano Ronaldo za Manchester United odohral v minulosti 292 duelov a strelil v nich 118 gólov. Angličanom trikrát pomohol k zisku titulu v Premier League a raz aj v Lige majstrov.Ostatné štyri sezóny strávil v talianskom Juventuse Turín, predtým úspešne pôsobil v Reale Madrid. "Manchester United mal vždy v mojom srdci výnimočné miesto. Som unesený množstvom pozitívnych správ, ktoré som dostal od piatkového oznámenia môjho návratu do tohto klubu. Nemôžem sa dočkať chvíle, keď si opäť zahrám pred zaplneným Old Traffordom a uvidíme sa s fanúšikmi. Dúfam, že nás spolu čaká úspešná sezóna," uviedol Cristiano Ronaldo.Fenomenálny útočník sa k tímu pripojí po aktuálnom dvojzápase kvalifikácie majstrovstiev sveta, v ktorom jeho Portugalsko nastúpi doma proti Írsku a v Azerbajdžane.Na Portugalsko tiež čaká duel proti Kataru, elitný portugalský futbalista bude mať hneď tri šance na osamostatnenie sa na čele najlepších strelcov histórie v reprezentačných výberoch.Rodák z Funchalu na Madeire doteraz odohral v najcennejšom drese 179 duelov a strelil v nich 109 gólov, rovnako ako v minulosti Ali Daei z Iránu.