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24. júla 2026
Slovenskí hasiči vyrážajú do Francúzska, pomôžu s bojom proti rozsiahlym požiarom
Nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde. Slovenskí hasiči v piatok vyrážajú na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Ako informovalo
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24.7.2026 (SITA.sk) - Nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde.
Slovenskí hasiči v piatok vyrážajú na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Ako informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti, nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare.
„Ich úlohou bude podporiť francúzskych kolegov pri ochrane životov, majetku aj vzácnej prírody,“ zdôraznil HaZZ.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hasiči vyrážajú do Francúzska, pomôžu s bojom proti rozsiahlym požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hasiči v piatok vyrážajú na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Ako informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti, nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde, ktorý v súčasnosti sužuje vlna extrémnych horúčav a požiare.
„Ich úlohou bude podporiť francúzskych kolegov pri ochrane životov, majetku aj vzácnej prírody,“ zdôraznil HaZZ.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hasiči vyrážajú do Francúzska, pomôžu s bojom proti rozsiahlym požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.
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