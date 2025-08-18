|
Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
Úvodná strana
|Denník - Správy
18. augusta 2025
Slovenskí herní vývojári sa otvoreným listom obracajú na ministerstvo kultúry aj Fond na podporu umenia
Slovenskí herní vývojári sa otvoreným listom obracajú na Ministerstvo kultúry (MK) SR aj Fond na podporu umenia ...
18.8.2025 (SITA.sk) - Slovenskí herní vývojári sa otvoreným listom obracajú na Ministerstvo kultúry (MK) SR aj Fond na podporu umenia (FPU), požadujú zachovanie dotačného podprogramu určeného pre podporu tvorby digitálnych hier z FPU. Otvorený list adresovali ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS), generálnemu tajomníkovi služobného úradu MK SR Lukášovi Machalovi, predsedovi rady FPU Matúšovi Oľhovi a členom rady, a tiež dočasnému riaditeľovi FPU Františkovi Kornajovi.
So žiadosťou o zachovanie dotačného podprogramu určeného pre podporu tvorby digitálnych hier vo FPU sa na nich obrátila Slovak Game Developers Association, ktorá zastupuje desiatky spoločností a stovky tvorcov digitálnych hier na Slovensku. Ide o reakciu na informácie o úsilí vyradiť tento podprogram z pripravovanej novej verzie štruktúry podpory FPU, ktorá by mala byť schválená v dohľadnom čase.
„FPU začal podporovať tvorbu digitálnych hier na základe strategického rozhodnutia svojej rady z roku 2017, ktorému predchádzal dôkladný proces identifikácie potrieb v tejto oblasti. Po dôkladnom posúdení boli digitálne hry vyhodnotené ako relevantná oblasť pre podporu, nakoľko patria do kultúrno-kreatívneho priemyslu a spĺňajú tak kritériá pre umeleckú a kultúrnu podporu. Toto rozhodnutie reflektovalo moderné chápanie umenia, kde sa digitálne médiá uznávajú ako legitímne formy umeleckého vyjadrenia s vlastnou estetikou, naratívnymi možnosťami a kultúrnym významom," uvádza sa v liste s tým, že FPU poskytuje jeden z mála adresných podporných mechanizmov pre tvorcov digitálnych hier na Slovensku. I v súčasnosti ostáva táto podpora výnimočnou príležitosťou v krajine, kde sú možnosťami financovania hernej tvorby obmedzené.
Mechanizmus pomáha začínajúcim a nezávislým herným tvorcom aj spoločnostiam realizovať diela, ktoré by bez verejnej podpory vzniknúť nemohli. Komerčné zdroje sú totiž často pre nezávislé alebo umelecky orientované projekty nedostupné, prípadne obmedzené. „Hoci podpora z verejných zdrojov pokrýva často iba časť nákladov spojených s technicky, časovo a finančne náročným médiom digitálnych hier, predstavuje ideálny odrazový mostík, na ktorom môžu tvorcovia rozvíjať svoju tvorbu a postupne budovať svoju pozíciu na trhu," uvádzajú signatári otvoreného listu, podotýkajúc, že vďaka FPU v súčasnosti na Slovensku existujú desiatky menších tvorcov digitálnych hier. Tí popri veľkých komerčných spoločnostiach predstavujú ďalšiu kľúčovú časť slovenskej videohernej tvorby.
„Títo nezávislí tvorcovia svojím alternatívnym prístupom k hernej tvorbe významne prispievajú k jej rôznorodosti, prinášajú originálne nápady a udržujú živú dôležitú časť ekosystému slovenského herného priemyslu, ktorý by bez tejto verejnej podpory bol výrazne chudobnejší a menej diverzifikovaný," píše sa ďalej v liste.
Podpora napomáha aj rozvoju lokálnej kultúrnej identity prostredníctvom hier, ktoré reflektujú miestne témy a históriu. Posilňuje tiež kreatívny priemysel tvorbou pracovných miest a ekonomických príležitostí a rozširuje prístup k hernej tvorbe pre širšie spektrum tvorcov, bez ohľadu na ich finančné možnosti.
„Nezávislé hry často otvárajú dôležité spoločenské témy a majú vzdelávací potenciál, čím slúžia ako nástroje kultúrneho dialógu a spoločenského rozvoja, a vytvárajú diela s trvalou kultúrnou hodnotou, ktoré obohacujú digitálne kultúrne dedičstvo za hranicami krátkodobých komerčných trendov," dopĺňajú signatári.
Herní vývojári podotkli, že v štátoch Európskej únie je podpora digitálnych hier z verejných zdrojov etablovanou praxou, a vďaka Fondu sa medzi nich zaradilo aj Slovensko zaradilo.
„Táto podpora nie je slovenskou špecialitou, ale súčasťou širšieho európskeho trendu uznávania digitálnych hier ako legitímnej súčasti kultúrno-kreatívneho priemyslu. Prerušenie tejto podpory by predstavovalo obrovský krok späť a výrazný zásah do konkurencieschopnosti našej krajiny, ktorá kvôli absencii ďalších adresných podporných mechanizmov už aj tak zaostáva za veľkou časťou zvyšku Európy a okolitých krajín. Zatiaľ čo mnohé európske krajiny disponujú komplexnými systémami podpory herného priemyslu vrátane daňových úľav, regionálnych fondov a špecializovaných programov, Slovensko sa spolieha predovšetkým na FPU ako na jeden z mála funkčných nástrojov v tejto oblasti," upozorňujú signatári.
Vystríhajú, že zrušenie podpory by poškodilo existujúcich slovenských vývojárov a tiež znevýhodnilo štát v konkurencii o unikajúce talenty, špecifickú tvorbu, investície aj medzinárodné projekty v tomto dynamicky rastúcom sektore. V dôsledku toho by sa podľa nich prehĺbil spoločensko-kultúrny, inovačný a technologický odstup Slovenka od kultúrne podobných a geograficky blízkych vyspelých európskych krajín. Zachovanie podpory považujú za kľúčové aj pre oslovovanie ďalších generácií tvorcov a ich zotrvanie na Slovensku.
„Podporou umelecky hodnotných inovatívnych hier môže FPU pozitívne vplývať na formovanie domácej národnej tvorby, prispievať k rozvoju slovenského kultúrneho dedičstva v digitálnej ére a zároveň podporovať vznik diel, ktoré reprezentujú našu krajinu v medzinárodnom kontexte. Pokračovanie v tejto podpore by tak potvrdilo, že Slovensko má víziu a ambíciu byť súčasťou moderného kultúrneho diskurzu a nechce zaostávať za európskymi trendmi v oblasti podpory kreatívneho priemyslu a interaktívnej umeleckej tvorby," píšu signatári otvoreného listu, dopĺňajúc, že veria v prehodnotenie úvahy o vyradení podpory digitálnych hier zo štruktúry podpory, a v to, že FPU ostane pozitívnym príkladom toho, ako na Slovensku rozvíjať talent v tejto perspektívnej oblasti.
V mene slovenských herných vývojárov je pod listom podpísaná Slovak Game Developers Association. Taktiež je pod ním podpísaných niekoľko desiatok slovenských herných spoločností a v mene slovenských herných tvorcov a odbornej obce desiatky fyzických osôb. V mene zahraničných videoherných asociácií podpísali otvorený list European Game Developer Federation, Czech Game Developers Association a Croatian Game Developers Alliance.
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí herní vývojári sa otvoreným listom obracajú na ministerstvo kultúry aj Fond na podporu umenia © SITA Všetky práva vyhradené.
