Bezpečnostné záruky Ukrajine podľa Trumpa poskytne hlavne Európa, USA pomôžu
Tagy: Americký prezident Rokovania o mieri na Ukrajine Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že jeho krajina sa zapojí do poskytovania bezpečnostných záruk Ukrajine. Má ísť o súčasť podmienok mierovej dohody medzi ...
18.8.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že jeho krajina sa zapojí do poskytovania bezpečnostných záruk Ukrajine. Má ísť o súčasť podmienok mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom.
Trump novinárom v Bielom dome v prítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského povedal, že hoci európske krajiny sú „prvou obrannou líniou, pretože sú tam, sú Európou, my im tiež pomôžeme. Budeme sa zapájať.“
Podľa Trumpa ruský prezident Vladimir Putin na ich schôdzke minulý týždeň akceptoval, že bezpečnostné záruky pre Ukrajinu budú súčasťou akejkoľvek mierovej dohody.
„Prezident Putin súhlasil s tým, že Rusko akceptuje bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, a to je jeden z kľúčových bodov, ktoré musíme premyslieť, a budeme to posudzovať na rokovaniach, a tiež zvažovať, kto bude v podstate, čo robiť,“ povedal Trump. „Myslím si, že európske národy prevezmú veľkú časť bremena. Pomôžeme im,“ dodal.
Zelenskyj rozhovor s Trumpom zhodnotil veľmi pozitívne. „Mali sme s prezidentom Trumpom veľmi dobrý rozhovor a bol to naozaj ten najlepší – alebo, prepáčte, možno ten najlepší bude v budúcnosti,“ vyjadril sa.
