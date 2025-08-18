Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

18. augusta 2025

Trump: USA sa v rámci dohody o mieri zapoja do bezpečnostných záruk



Podľa Trumpa ruský prezident Vladimir Putin i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chcú, aby sa vojna na Ukrajine skončila.



Trump: USA sa v rámci dohody o mieri zapoja do bezpečnostných záruk

Americký prezident Donald Trump v pondelok avizoval, že Spojené štáty sa pridajú k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu ako súčasti mierovej dohody o ukončení vojny s Ruskom.


V odpovedi na otázky novinárov v Bielom dome, pred ktorých predstúpil spolu so svojím ukrajinským hosťom, prezidentom Volodymyrom Zelenským, Trump povedal, že hoci sú európske krajiny „prvou obrannou líniou, pretože sú tam, sú Európou, my im tiež pomôžeme. Zapojíme sa.“

Uviedol tiež, že na Ukrajine nie je potrebné prímerie, lebo je možné pracovať na mierovej dohode, aj keď Ukrajina a Rusko sú stále vo vojne. Argumentoval, že tento rok uzavrel šesť mierových dohôd, pričom všetky boli dosiahnuté počas vojny.

Pripustil, že „prímerie by mohlo byť dobré“, ale zároveň vyjadril pochopenie, prečo ho jedna alebo druhá strana konfliktu nechce.

Podľa Trumpa ruský prezident Vladimir Putin i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chcú, aby sa vojna na Ukrajine skončila. „Myslím si, že celý svet je z toho unavený a my ju ukončíme,“ zdôraznil Trump.

Vyhlásil tiež, že ak sa pondelková schôdzka v Bielom dome vydarí, očakáva následné trojstranné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom.

Ak dnes všetko pôjde dobre, uskutočníme trojstranné rokovanie a myslím si, že bude reálna šanca ukončiť vojnu,“ povedal Trump, pričom Zelenskyj neskôr v odpovedi na otázku jedného z novinárov uviedol: „Sme pripravení na trojstranné stretnutie.

V odpovedi na inú novinársku otázku, či je Zelenskyj pripravený poslať ukrajinských vojakov na smrť alebo radšej prekresliť mapy, ukrajinský prezident pripomenul, že Ukrajina čelí útokom ruskej armády každý deň. „Musíme zastaviť túto vojnu, aby sme zastavili Rusko, a potrebujeme podporu – amerických aj európskych partnerov. S tým urobíme všetko, čo je v našich silách,“ doplnil Zelenskyj s tým, že Ukrajina podporuje zámer prezidenta Trumpa zastaviť vojnu.

Zelenskyj sa počas brífingu s novinármi Trumpovi poďakoval za organizovanie rokovaní, ktoré sa neskôr rozšíria o európskych lídrov. „Ďakujem za pozvanie a veľmi ďakujem za vaše osobné úsilie zastaviť zabíjanie a ukončiť túto vojnu,“ uviedol.

