Slovenskí hokejisti spoznali možných súperov na olympiáde, v skupine ich čakajú aj Fíni a Švédi

Slováci sa v rebríčku neposunuli

Otázne termíny kvalifikácie

Rebríčky IIHF po sezóne 2019/2020:

MUŽI

1. Kanada 3470 bodov, 2. Rusko 3400, 3. Fínsko 3345, 4. Švédsko 3325, 5. Česko 3200, 6. USA 3140, 7. Nemecko 3090, 8. Švajčiarsko 3060, 9. SLOVENSKO 2835, 10. Lotyšsko 2810, 11. Nórsko 2765, 12. Dánsko 2685, 13. Bielorusko 2545, 14. Francúzsko 2540, 15. Taliansko 2480, 16. Kazachstan 2420, 17. Rakúsko 2415, 18. Kórejská republika 2385, 19. Veľká Británia 2380, 20. Slovinsko 2345.

ŽENY

1. USA 3600 bodov, 2. Kanada 3450, 3. Fínsko 3390, 4. Rusko 3290, 5. Švajčiarsko 3170, 6. Japonsko 3070, 7. Česko 3030, 8. Nemecko 3000, 9. Švédsko 2920, 10. Francúzsko 2760, ... 15. SLOVENSKO 2510. Zloženie základných skupín na ZOH 2022:

MUŽI

A-skupina: Kanada, USA, Nemecko, Čína

B-skupina: Rusko, Česko, Švajčiarsko, kvalifikant 3

C-skupina: Fínsko, Švédsko, kvalifikant 1, kvalifikant 2



ŽENY

A-skupina: USA, Kanada, Fínsko, Rusko, Švajčiarsko

B-skupina: Japonsko, kvalifikant 1, kvalifikant 2, kvalifikant 3, Čína Kvalifikácia o postup na ZOH 2022 - zloženie finálových skupín:

MUŽI

D-skupina: Slovensko, Bielorusko, Rakúsko, Poľsko

E-skupina: Lotyšsko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko

F-skupina: Nórsko, Dánsko, Kórejská republika, Slovinsko



ŽENY

C-skupina: Česko, Maďarsko, Nórsko, kvalifikant

D-skupina: Nemecko, Dánsko, Rakúsko, kvalifikant

E-skupina: Švédsko, Francúzsko, Slovensko, kvalifikant



24.4.2020 - Ak slovenskí hokejoví reprezentanti postúpia z domáceho kvalifikačného turnaja na ZOH 2022, v čínskom Pekingu sa pod piatimi kruhmi predstavia v základnej C-skupine po boku Švédov a Fínov. Štvrtým tímom bude renkingovo druhý nasadený výber postupujúci z kvalifikácie. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) po skončení sezóny 2019/2020. Zverejnil to oficiálny web IIHF.Slovenské hokejové reprezentácie mužov a žien v týchto rebríčkoch zostali na rovnakých priečkach, aké im patrili po skončení ročníka 2018/2019. Mužom SR naďalej patrí 9. miesto a ženy SR sú na 15. pozícii. Keďže v súťažnom ročníku 2019/2020 sa kvôli pandémii koronavírusu neuskutočnili svetové šampionáty mužov a žien nielen v elitných kategóriách, ale ani vo väčšine nižších úrovní, došlo v rebríčkoch IIHF len k malým zmenám.Medzi mužmi elitný tucet zostal na svojich pozíciách, malé zmeny nastali na 13. - 20. mieste. Lídrom hodnotenia je Kanada pred Ruskom a Fínskom. Medzi ženami tiež nastali len menšie zmeny. Na čele sú Američanky pred Kanaďankami a Fínkami.Rebríčky IIHF po sezóne 2019/2020 sú smerodajné smerom k ZOH 2022 v čínskom Pekingu. Medzi mužmi určili zloženie základných skupín na olympijskom turnaji, medzi ženami zase nasadenie jednotlivých výberov v kvalifikácii.Ak Slováci v konkurencii Bielorusov, Rakúšanov a Poliakov uspejú (hrať by sa malo v závere augusta 2020 v Bratislave), na ZOH sa predstavia v C-skupine s výbermi Švédska, Fínska a ďalším kvalifikantom. V A-skupine budú hrať výbery Kanady, USA, Nemecka a domácej Číny, v B-skupine Rusi, Česi, Švajčiari a rebríčkovo tretí nasadený tím postupujúci z kvalifikácie.Slovenské hokejistky sa na základe rebríčka IIHF budú o ZOH 2022 uchádzať v záverečnej kvalifikačnej fáze, predbežne vo februári 2021. O jednu miestenku pod piatimi kruhmi by mali bojovať vo Švédsku a ich súperkami by mali byť okrem domácich hráčok aj Francúzky a najvyššie nasadený tím spomedzi postupujúcich výberov z 3. kola kvalifikácie. Účasť na ZOH si na základe poradia IIHF už vybojovali Američanky, Kanaďanky, Fínky, Rusky, Švajčiarky a Japonky.Aktuálne je otázne, či sa podarí absolvovať jednotlivé kvalifikačné turnaje podľa vopred určeného časového plánu, keďže pandémia koronavírusu takmer kompletne zastavila svet športu a dianie sa nemusí nakopnúť ani o niekoľko mesiacov.