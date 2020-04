Futbalisti môžu trénovať bez rúška, plavci majú ešte stále stopku

Športovci môžu trénovať bez rúška

Zelenú dostali aj kontaktné športy

Plavci majú zatiaľ smolu

24.4.2020 - Športovci nebudú musieť mať počas športovania rúška, ich tréneri áno. Na cvičiskách je povolené vykonávať aj kontaktné športy, no ich tréning musí byť individuálny. Bazény zatiaľ ostávajú zatvorené. Na tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár (SAS). Športoviská sa teda otvoria, budú na nich však platiť prísne pravidlá.„Povoľuje sa použitie mestských, obecných a školských ihrísk, na 30 metrov štvorcových ihriska však môže byť skupina piatich ľudí a bude s nimi musieť byť tréner, ktorý musí mať rúško,“ uviedol štátny tajomník s tým, že v prípade väčších ihrísk je možné, aby na ňom cvičilo viacero skupín s odstupmi.Všetci športovci musia mať vlastné fľaše a hygienické zariadenia môžu využívať iba v nevyhnutných prípadoch.Sprchy či šatne ostávajú zatvorené. Rodičia detí, taktiež aj ako diváci, majú zakázaný vstup.Konať sa môže tiež tréning kontaktných športov, no jeho forma musí byť individuálna. Znamená to, že napríklad pri karate alebo jude nesmú športovci trénovať medzi sebou, ale napríklad s figurínami.Tréneri sú tiež povinní viesť evidenciu o dochádzke, a to z dôvodu, aby v prípade vyskytnutia sa koronavírusu bolo jednoduchšie obmedziť okruh nakazených.Kontrolu nad tým, či sú tieto pravidlá dodržiavané, má vykonávať zriaďovateľ takéhoto ihriska. V prípade plaveckých športov čaká ministerstvo na odpovede od Úradu verejného zdravotníctva.Tajomník však uviedol, že v prípade vnútorných bazénov ide o problém, pretože uzavreté musia byť spoločné priestory, akými sú napríklad aj šatne.Otvorenie vonkajších bazénov si však vie predstaviť, sprístupnená pre tréningy by mohla byť napríklad každá druhá dráha plaveckého bazénu.