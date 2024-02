Spišiaci prehrali na Liptove a prišli o post lídra, na čele tabuľky sú hokejisti Popradu

Trenčín sme do ničoho nepustili

Košice stále neskórovali

Vedú o dva body

3.2.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová extraliga má po piatkovom 41. kole nového lídra, hráčov Spišskej Novej Vsi na čele vystriedal ich geografický sused z Popradu "Kamzíci" v najvyššej domácej súťaži triumfovali nad Trenčínom 4:1 a aktuálne ťahajú šnúru siedmich víťazstiev, Spišiaci prehrali v Liptovskom Mikuláši 2:3 a zaznamenali už piatu prehru bez prerušenia.Na tretiu priečku hodnotenia sa dostali Michalovčania, ktorí po stredajšom triumfe nad Košicami 3:0 zdolali rovnakým výsledkom aj Zvolenčanov.Úradujúci šampión z Košíc v piatok prehral doma s Banskou Bystricou 0:1. Nové Zámky doma podľahli Nitre 1:5 a Slovan Bratislava si poradil s nováčikom z Humenného 7:2.„V úvode zápasu sme dali rýchly gól, ale pocitovo nám uškodil, opadla nám potom energia. Prejavilo sa to hlavne v druhej tretine, nemali sme také nohy, ako sme si predstavovali, podržal nás hlavne Ádám Vay v bránke. Tretia tretina bola z našej strany ukážková, Trenčín sme do ničoho nepustili. Až na ten záver, kde v poslednej minúte by sme to mali hrať pre gólmana na čisté konto. Sme radi, že sme pred domácimi fanúšikmi vyhrali," zhodnotil po súboji asistent popradského kouča Ján Šimko . Popradčania inkasovali jediný gól až 42 sekúnd pred treťou sirénou.Košice neskórovali už v druhom súboji za sebou, ťahajú šnúru už 130 minút bez streleného gólu. V piatok pred vlastnými fanúšikmi podľahli "baranov" zásahom Dominika Sojku z 24. minúty.„Proti Michalovciam to bolo slabé a tam sme si toho veľa nevypracovali. Teraz proti Bystrici to už ale bolo veľmi frustrujúce, pretože šancí na strelenie gólu bolo dostatok. Nie je to však len o týchto dvoch zápasoch. Aj v decembri a januári sme mrhali množstvom šancí. Obzvlášť od našich lídrov potrebujeme viac gólov. Máme totiž dostatok čistých príležitostí. Musíme ďalej pracovať a pracovať na väčšom dôraze v zakončení. Pred nami sú dôležité dva týždne spojené s prestupovou uzávierkou. Uvidíme, čo nám prinesú," povedal po súboji domáci kouč Dan Ceman podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) V tabuľke sú na čele Popradčania o dva body pred Spišiakmi, Michalovčania za lídrom zaostávajú o šesť bodov a Košičania o sedem. Piata je aktuálne Nitra, šiesta Banská Bystrica, siedmy Zvolen a ôsmy Slovan Bratislava.Deviata priečka patrí Trenčínu, desiata Liptovskému Mikulášu, jedenásta Novým Zámkom posledná dvanásta Humennému. Nováčika aktuálne delí od záchrany sedem bodov.