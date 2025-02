Vládny špeciál Fokker 100 absolvoval svoj posledný let, slúžiť bude ako múzejný exponát – FOTO

13.2.2025 - Vládny špeciál Fokker 100 absolvoval svoj posledný let a slúžiť bude ako múzejný exponát. Informovalo o tom ministerstvo vnútra na sociálnej sieti. Ako ministerstvo priblížilo, posledný let sa uskutočnil 11. februára. Pri tejto príležitosti lietadlo prešlo vodnou bránou."Vyradený Fokker má nalietaných takmer 33-tisíc letových hodín a takmer 22 800 letových cyklov. Vyrobený bol v roku 1991," priblížilo ministerstvo, ktoré lietadlo kupovalo v čase, kedy už viac ako 20 rokov z dôvodu bankrotu neexistoval jeho holandský výrobca, spoločnosť Fokker.Vyradený Fokker ministerstvo využije ako zdroj náhradných dielov, aby sa minimalizovali náklady na údržbu druhého lietadla. Súčasne pracujú na zachovaní trupu lietadla, ktorý bude múzejným exponátom."V zmysle schváleného Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR s výhľadom do roku 2035 postupne vyraďujeme dva nákladovo vysoko neefektívne a na údržbu neprimerane náročné letúne Fokker 100. V pláne je namiesto nich obstarať jeden bežný veľkokapacitný letún a jeden výrazne menší s kapacitou do ôsmich miest, pri ktorom je na rozdiel od väčších letúnov s kapacitou nad deväť osôb ročný prevádzkový náklad na úrovni len 30 až 40 percent," informovalo ministerstvo s tým, že takáto kombinácia bude po obmene flotily výrazne lacnejšia, ak ide o prevádzku, a súčasne umožní zvýšenie prepravovanej kapacity osôb.

