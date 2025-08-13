|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. augusta 2025
Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016.
Tagy: Cristiano Ronaldo
Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov.
Zdieľať
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po deväťročnom vzťahu zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Tridsaťjedenročná modelka argentínskeho pôvodu to oznámila v utorok na sociálnej sieti spoločne s fotkou prsteňa.
Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov. Ronaldo si definitívne ujasnil svoju futbalovú budúcnosť koncom júna. V saudskoarabskom klube Al-Nassr predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky do roku 2027. Pripomenula agentúra DPA.
Tagy: Cristiano Ronaldo
Súvisiace články:
Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)
Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec (6. 9. 2024)
Cristiano Ronaldo vysúdil od svojho bývalého klubu Juventus Turín takmer desať miliónov eur (18. 4. 2024)
Video: Ronaldo udrel súpera lakťom a nedohral semifinále Superpohára (9. 4. 2024)
Ronaldo dal druhý hetrik v priebehu 72 hodín, stačil mu naň polčas (3. 4. 2024)
Video: Ronaldo dostal jednozápasový dištanc a pokutu za obscénne gesto (29. 2. 2024)
Iránske veľvyslanectvo v Madride poprelo trest pre Ronalda (15. 10. 2023)
Ronaldo dal prvý gól v ázijskej Lige majstrov, pomohol tímu k triumfu (3. 10. 2023)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
V Chorzowe pobežia Zapletalová aj Forster
V Chorzowe pobežia Zapletalová aj Forster