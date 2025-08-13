Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

13. augusta 2025

Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016.


Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov.



Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po deväťročnom vzťahu zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Tridsaťjedenročná modelka argentínskeho pôvodu to oznámila v utorok na sociálnej sieti spoločne s fotkou prsteňa.

Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov. Ronaldo si definitívne ujasnil svoju futbalovú budúcnosť koncom júna. V saudskoarabskom klube Al-Nassr predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky do roku 2027. Pripomenula agentúra DPA.


