UEFA vzala na milosť deviatku klubov. Real, Barcelonu aj Juventus by mohli vylúčiť z Ligy majstrov

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Európska futbalová únia (UEFA) akceptovala opätovnú reintegráciu deviatich popredných klubov, ktoré boli nedávno zapletené do vytvorenia Superligy. Tieto kluby priznali, že snahy o spustenie novej súťaže boli chybou a, aspoň naoko, sa ospravedlnili dotknutým inštitúciám a fanúšikom. Tottenham Hotspur podpísali dokument, v ktorom sa zaviazali dodržiavať viaceré dôležité body, napríklad bez výhrad záväzne uznávať pravidlá UEFA či ukončiť úsilie o vytvorenie Superligy.Deviatka klubov zároveň prejavila gesto dobrej vôle a poskytne dar v celkovej výške 15 miliónov eur, ktorý bude použitý v prospech detí, mládeže a futbalu v miestnych komunitách na európskom kontinente. Okrem toho tieto kluby súhlasili s uložením pokút až do výšky 100 miliónov eur, ak by sa znova usilovali o členstvo v neoprávnenej súťaži podobnej Superlige.UEFA taktiež vo vyhlásení upozornila zvyšné tri kluby - Real Madrid Juventus Turín , ktoré sa dosiaľ odmietli vzdať Superligy, že si v súvislosti s nimi vyhradzuje všetky práva na prijatie akýchkoľvek krokov, ktoré uzná za vhodné. "Záležitosť bude okamžite postúpená príslušným disciplinárnym orgánom UEFA," uviedol strešný orgán európskeho futbalu.Prezident UEFA Aleksander Čeferin ocenil rozhodnutie deviatich klubov vzdať sa Superligy a na margo zvyšných troch skonštatoval, že budú čeliť adekvátnym následkom. "Deväť klubov rýchlo rozpoznalo svoje chyby. To sa však nedá povedať o kluboch, ktoré zostávajú zapojené do takzvanej 'Superligy' a UEFA sa s nimi bude zaoberať,“ povedal Čeferin.Ako uvádza španielsky denník Marca, napriek tomu, že je to ťažko predstaviteľné, spomenuté trio gigantov by mohlo byť vyradené z budúcosezónnej edície Ligy majstrov. Podľa spomenutého periodika však UEFA urobí všetko pre to, aby tomu tak nebolo, a bude na Real, Barcelonu a Juventus tlačiť, aby nasledovali deviatku klubov a taktiež podpísali uvedený dokument.