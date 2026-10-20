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20. októbra 2026

V rámci policajnej akcie „Kandidát“ zadržal ÚBOK dve osoby



Polícia aktuálne pokračuje vo vykonávaní procesných úkonov. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti ...



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ubok2 20.10.2026 (SITA.sk) - Polícia aktuálne pokračuje vo vykonávaní procesných úkonov.


Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v rámci policajnej akcie „Kandidát" zadržali dve osoby.

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, aktuálne pokračujú vo vykonávaní procesných úkonov.

„Vzhľadom na prebiehajúce úkony a záujem na riadnom priebehu vyšetrovania nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie," zdôraznila polícia.

Doplnila, že o ďalšom vývoji prípadu bude informovať hneď, ako to procesná situácia umožní.

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Zdroj: SITA.sk - V rámci policajnej akcie „Kandidát“ zadržal ÚBOK dve osoby © SITA Všetky práva vyhradené.

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