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21. septembra 2026
Vojna mení detské životy. Mikloško pripomína právo detí na bezpečie
Mikloško zdôrazňuje, že detstvo nie je možné odložiť na neskôr a čas dieťaťa plynie inak ako čas dospelého. Každé dieťa má právo vyrastať v mieri a v bezpečí, upozorňuje
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21.9.2026 (SITA.sk) - Mikloško zdôrazňuje, že detstvo nie je možné odložiť na neskôr a čas dieťaťa plynie inak ako čas dospelého.
Každé dieťa má právo vyrastať v mieri a v bezpečí, upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru, ktorý pripadá na 21. septembra. Podľa neho vojna deťom neberie iba domov, ale aj zázemie, istotu, vzťahy a časť detstva, ktorú už nemožno vrátiť.
„Pre deti nie je mier abstraktným pojmom. Dieťa potrebuje bezpečie, rodinu, školu, kamarátov a priestor objavovať svet. Vojna mu toto všetko berie. Nemali by sme deťom brať detstvo - obdobie, ktoré je kľúčové pre formovanie mladého človeka a jeho budúceho života. Každé dieťa má právo vyrastať v podmienkach pokoja, bezpečia a dôstojnosti,“ zdôrazňuje Mikloško.
Vojna podľa komisára narúša kontinuitu života detí, ktoré môžu prísť o svoje domovy, školy, kamarátov či blízkych. Odlúčenie od rodiny, prerušenie vzdelávania, strata známeho prostredia a skúsenosť so strachom, násilím či traumou môžu výrazne zasiahnuť do ich vývoja. Mikloško zdôrazňuje, že detstvo nie je možné odložiť na neskôr a čas dieťaťa plynie inak ako čas dospelého.
„Keď dospelý stratí domov, môže si povedať, že sa raz vráti alebo si vybuduje nový. Dieťa však potrebuje zázemie práve teraz. Potrebuje vedieť, kam patrí, kde je jeho domov, kde sú jeho blízki, kde má svojich kamarátov a kde môže bezpečne vyrastať. Vojna mu toto všetko môže vziať zo dňa na deň. A s tým mu berie aj časť detstva, ktorú už nikdy nebude možné vrátiť,“ hovorí Mikloško.
Ochrana práv ukrajinských detí patrí medzi dlhodobé priority komisára pre deti. Jeho úrad ich situáciu monitoruje na individuálnej aj systémovej úrovni. Komisár opakovane navštevuje Ukrajinu a inicioval odborné rokovania a okrúhle stoly venované vzdelávaniu, zdravotnej a psychologickej starostlivosti, integrácii či ochrane detí bez sprievodu.
Súčasťou práce úradu je podľa Mikloška aj počúvanie samotných detí. Ukrajinské deti a mladí ľudia sa zapojili do Parlamentu detí a mládeže komisára pre deti. Z ich iniciatívy následne vznikol Parlament ukrajinských detí a mládeže na Slovensku, ktorý je poradným orgánom komisára.
„Ak chceme hovoriť o skutočnej integrácii, nestačí deti naučiť jazyk a posadiť ich do školskej lavice. Musíme ich počúvať. Musíme vedieť, čo prežívajú, čo potrebujú a čoho sa obávajú. Aj ukrajinské deti majú právo hovoriť o svojej budúcnosti a byť súčasťou spoločnosti, v ktorej žijú,“ hovorí Mikloško.
Úrad komisára sa venuje aj situácii ukrajinských stredoškolákov, detí bez sprievodu a detí odlúčených od rodiny. Upozorňuje na problémy s jazykovou podporou, ubytovaním, zdravotnou a psychologickou starostlivosťou či právnym zastupovaním. V spolupráci so štátnymi inštitúciami, samosprávami a ďalšími partnermi hľadá riešenia, ktoré deťom umožnia nielen bezpečne prežiť, ale aj plnohodnotne žiť.
„Ak chceme budovať mier, musíme chrániť detstvo. Dieťa, ktoré vyrastá v bezpečí, rešpekte a dôvere, dostáva šancu vyrásť v človeka, ktorý bude rešpektovať druhých a riešiť konflikty bez násilia. Ochrana detstva preto nie je iba ochranou dnešných detí. Je to investícia do mieru zajtrajška,“ uzatvára komisár pre deti Jozef Mikloško.
Zdroj: SITA.sk - Vojna mení detské životy. Mikloško pripomína právo detí na bezpečie © SITA Všetky práva vyhradené.
Každé dieťa má právo vyrastať v mieri a v bezpečí, upozorňuje komisár pre deti Jozef Mikloško pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru, ktorý pripadá na 21. septembra. Podľa neho vojna deťom neberie iba domov, ale aj zázemie, istotu, vzťahy a časť detstva, ktorú už nemožno vrátiť.
„Pre deti nie je mier abstraktným pojmom. Dieťa potrebuje bezpečie, rodinu, školu, kamarátov a priestor objavovať svet. Vojna mu toto všetko berie. Nemali by sme deťom brať detstvo - obdobie, ktoré je kľúčové pre formovanie mladého človeka a jeho budúceho života. Každé dieťa má právo vyrastať v podmienkach pokoja, bezpečia a dôstojnosti,“ zdôrazňuje Mikloško.
Dieťa potrebuje zázemie
Vojna podľa komisára narúša kontinuitu života detí, ktoré môžu prísť o svoje domovy, školy, kamarátov či blízkych. Odlúčenie od rodiny, prerušenie vzdelávania, strata známeho prostredia a skúsenosť so strachom, násilím či traumou môžu výrazne zasiahnuť do ich vývoja. Mikloško zdôrazňuje, že detstvo nie je možné odložiť na neskôr a čas dieťaťa plynie inak ako čas dospelého.
„Keď dospelý stratí domov, môže si povedať, že sa raz vráti alebo si vybuduje nový. Dieťa však potrebuje zázemie práve teraz. Potrebuje vedieť, kam patrí, kde je jeho domov, kde sú jeho blízki, kde má svojich kamarátov a kde môže bezpečne vyrastať. Vojna mu toto všetko môže vziať zo dňa na deň. A s tým mu berie aj časť detstva, ktorú už nikdy nebude možné vrátiť,“ hovorí Mikloško.
Deti nestačí len počúvať
Ochrana práv ukrajinských detí patrí medzi dlhodobé priority komisára pre deti. Jeho úrad ich situáciu monitoruje na individuálnej aj systémovej úrovni. Komisár opakovane navštevuje Ukrajinu a inicioval odborné rokovania a okrúhle stoly venované vzdelávaniu, zdravotnej a psychologickej starostlivosti, integrácii či ochrane detí bez sprievodu.
Súčasťou práce úradu je podľa Mikloška aj počúvanie samotných detí. Ukrajinské deti a mladí ľudia sa zapojili do Parlamentu detí a mládeže komisára pre deti. Z ich iniciatívy následne vznikol Parlament ukrajinských detí a mládeže na Slovensku, ktorý je poradným orgánom komisára.
„Ak chceme hovoriť o skutočnej integrácii, nestačí deti naučiť jazyk a posadiť ich do školskej lavice. Musíme ich počúvať. Musíme vedieť, čo prežívajú, čo potrebujú a čoho sa obávajú. Aj ukrajinské deti majú právo hovoriť o svojej budúcnosti a byť súčasťou spoločnosti, v ktorej žijú,“ hovorí Mikloško.
Ochrana detstva
Úrad komisára sa venuje aj situácii ukrajinských stredoškolákov, detí bez sprievodu a detí odlúčených od rodiny. Upozorňuje na problémy s jazykovou podporou, ubytovaním, zdravotnou a psychologickou starostlivosťou či právnym zastupovaním. V spolupráci so štátnymi inštitúciami, samosprávami a ďalšími partnermi hľadá riešenia, ktoré deťom umožnia nielen bezpečne prežiť, ale aj plnohodnotne žiť.
„Ak chceme budovať mier, musíme chrániť detstvo. Dieťa, ktoré vyrastá v bezpečí, rešpekte a dôvere, dostáva šancu vyrásť v človeka, ktorý bude rešpektovať druhých a riešiť konflikty bez násilia. Ochrana detstva preto nie je iba ochranou dnešných detí. Je to investícia do mieru zajtrajška,“ uzatvára komisár pre deti Jozef Mikloško.
Zdroj: SITA.sk - Vojna mení detské životy. Mikloško pripomína právo detí na bezpečie © SITA Všetky práva vyhradené.
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