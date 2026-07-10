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10. júla 2026
Slovensko a Turecko rokujú o vývoji nového tanku, Pellegrini potvrdil spoločný záujem – FOTO
Slovensko a Turecko chcú posilniť strategické partnerstvo. Slovensko a Turecko diskutujú o možnosti spoločného projektu vývoja a výroby nového typu tanku. Informoval o tom prezident
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10.7.2026 (SITA.sk) - Slovensko a Turecko chcú posilniť strategické partnerstvo.
Slovensko a Turecko diskutujú o možnosti spoločného projektu vývoja a výroby nového typu tanku. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini, ktorý v Ankare rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom.
Prezidenti potvrdili, že chcú naďalej rozvíjať strategické partnerstvo a premieňať ho na konkrétne projekty v hospodársky dôležitých oblastiach. Možnosti spolupráce nachádzajú napríklad v oblasti energetickej bezpečnosti či obranyschopnosti krajín.
Pellegrini podotkol, že partnerstvo medzi krajinami prináša viditeľné výsledky. „Obchodná výmena medzi Slovenskom a Tureckom sa zvýšila za posledné obdobie o viac ako 40 percent a dnes dosahuje už objem štyroch miliárd eur,“ priblížil slovenský prezident. Obe strany pritom potvrdili záujem posilniť hospodársku spoluprácu a postupne sa približovať k objemu vzájomného obchodu na úrovni päť miliárd eur.
Prezidenti diskutovali aj o energetickej bezpečnosti. Pellegrini v tejto súvislosti vyzdvihol pomoc Turecka v období, keď Slovensko hľadalo riešenia na zabezpečenie stabilných dodávok plynu. „Prepravný systém Turkish Stream okamžite reagoval navýšením svojich kapacít a vytvoril tak alternatívne trasy na dovoz plynu do SR,“ spomenul prezident.
Témou bola aj silná pozícia Slovenska v oblasti jadrovej energetiky, a tiež to, ako môžu skúsenosti Slovákov pomôcť v zahraničí. Prezident zdôraznil, že SR sa po spustení štvrtého jadrového bloku v Mochovciach zaradí medzi krajiny s najvyšším podielom jadrovej energie v energetickom mixe na svete. Prezidenti v tomto zmysle rokovali aj o možnostiach zapojenia slovenskej spoločnosti JAVYS do projektov Turecka v oblasti nakladania s jadrovým palivom a odpadom.
Kancelária prezidenta SR informovala, že Turecko má zároveň záujem o užšiu spoluprácu na európskych obranných projektoch vrátane programu SAFE, na ktorých sa SR podieľa cez rozsiahlu rámcovú zmluvu v hodnote približne 58 miliárd eur. Pre obe krajiny sa otvárajú aj možnosti spolupráce v obrannom priemysle. Medzi diskutovanými návrhmi je aj spoločný projekt vývoja a výroby nového typu tanku.
Témou rokovania prezidentov boli aj aktuálne konflikty. Slovensko a Turecko majú podľa slov prezidenta rovnaký pohľad na potrebu diplomatického riešenia konfliktov. Zároveň ocenil úlohu Turecka pri sprostredkovateľských aktivitách, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine a podporou diplomatického dialógu.
Pellegrini zároveň dodal, že Slovensko podporuje európsku perspektívu Turecka. Namiesto oddeľovania krajín vidí priestor práve v hľadaní spoločných záujmov. „V dnešnej bezpečnostnej situácii nie je správnou cestou izolovať významných partnerov, ale hľadať oblasti, kde vieme spolupracovať,“ zdôraznil prezident.
Pellegrini na záver pripomenul, že sa budúci rok uskutoční samit iniciatívy Trojmoria, ktorého hostiteľom bude SR. Pri tejto príležitosti pozval Erdoğana na návštevu Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Turecko rokujú o vývoji nového tanku, Pellegrini potvrdil spoločný záujem – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Turecko diskutujú o možnosti spoločného projektu vývoja a výroby nového typu tanku. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini, ktorý v Ankare rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoğanom.
Prezidenti potvrdili, že chcú naďalej rozvíjať strategické partnerstvo a premieňať ho na konkrétne projekty v hospodársky dôležitých oblastiach. Možnosti spolupráce nachádzajú napríklad v oblasti energetickej bezpečnosti či obranyschopnosti krajín.
Obchodná výmena medzi krajinami výrazne rastie
Pellegrini podotkol, že partnerstvo medzi krajinami prináša viditeľné výsledky. „Obchodná výmena medzi Slovenskom a Tureckom sa zvýšila za posledné obdobie o viac ako 40 percent a dnes dosahuje už objem štyroch miliárd eur,“ priblížil slovenský prezident. Obe strany pritom potvrdili záujem posilniť hospodársku spoluprácu a postupne sa približovať k objemu vzájomného obchodu na úrovni päť miliárd eur.
Prezidenti diskutovali aj o energetickej bezpečnosti. Pellegrini v tejto súvislosti vyzdvihol pomoc Turecka v období, keď Slovensko hľadalo riešenia na zabezpečenie stabilných dodávok plynu. „Prepravný systém Turkish Stream okamžite reagoval navýšením svojich kapacít a vytvoril tak alternatívne trasy na dovoz plynu do SR,“ spomenul prezident.
Slovensko ponúka skúsenosti v jadrovej energetike
Témou bola aj silná pozícia Slovenska v oblasti jadrovej energetiky, a tiež to, ako môžu skúsenosti Slovákov pomôcť v zahraničí. Prezident zdôraznil, že SR sa po spustení štvrtého jadrového bloku v Mochovciach zaradí medzi krajiny s najvyšším podielom jadrovej energie v energetickom mixe na svete. Prezidenti v tomto zmysle rokovali aj o možnostiach zapojenia slovenskej spoločnosti JAVYS do projektov Turecka v oblasti nakladania s jadrovým palivom a odpadom.
Kancelária prezidenta SR informovala, že Turecko má zároveň záujem o užšiu spoluprácu na európskych obranných projektoch vrátane programu SAFE, na ktorých sa SR podieľa cez rozsiahlu rámcovú zmluvu v hodnote približne 58 miliárd eur. Pre obe krajiny sa otvárajú aj možnosti spolupráce v obrannom priemysle. Medzi diskutovanými návrhmi je aj spoločný projekt vývoja a výroby nového typu tanku.
Prezidenti sa zhodli na potrebe diplomatických riešení
Témou rokovania prezidentov boli aj aktuálne konflikty. Slovensko a Turecko majú podľa slov prezidenta rovnaký pohľad na potrebu diplomatického riešenia konfliktov. Zároveň ocenil úlohu Turecka pri sprostredkovateľských aktivitách, ktoré súvisia s vojnou na Ukrajine a podporou diplomatického dialógu.
Pellegrini zároveň dodal, že Slovensko podporuje európsku perspektívu Turecka. Namiesto oddeľovania krajín vidí priestor práve v hľadaní spoločných záujmov. „V dnešnej bezpečnostnej situácii nie je správnou cestou izolovať významných partnerov, ale hľadať oblasti, kde vieme spolupracovať,“ zdôraznil prezident.
Pellegrini na záver pripomenul, že sa budúci rok uskutoční samit iniciatívy Trojmoria, ktorého hostiteľom bude SR. Pri tejto príležitosti pozval Erdoğana na návštevu Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Turecko rokujú o vývoji nového tanku, Pellegrini potvrdil spoločný záujem – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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