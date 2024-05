Kto bude reprezentovať Slovensko na MS v hokeji 2024? Pozrite si kompletnú súpisku

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zapísalo deň pred začiatkom MS na súpisku maximálny počet 25 hráčov. Sú na nej traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Padla tým alternatíva, že by sa k tímu mohol pripojiť niektorý z hráčov, ktorí pôsobia v zámorskej AHL.





Záverečná nominácia SR na MS v Česku (10.-26. mája):

Generálny manažér reprezentačného tímu Miroslav Šatan hovoril po poslednom prípravnom zápase s USA (2:6) práve o možnosti, že by sa k tímu mohli pripojiť hráči z AHL. "O tom, koľkých zapíšeme, sa definitívne rozhodneme vo štvrtok na direktoriáte. Myslím si, že si necháme jedno-dve miesta otvorené a počkáme na víkend, keď sa majú skončiť série v AHL," uviedol Šatan po utorňajšom zápase, no napokon vedenie reprezentácie zapísalo na súpisku všetkých 25 hráčov, ktorí sa objavili v záverečnej nominácii. Do jedného zápasu môže zasiahnuť 20 hráčov a 2 brankári. Pravidlá turnaja dovoľujú dopísať aj hráčov nad povolený 25-členný limit, no iba v mimoriadnych prípadoch: "Pokiaľ je súpiska plná, môže byť zranený hráč nazradený iným hráčom z rozšíreného zoznamu, tzv. long listu podľa vopred stanovených postupov vrátane lekárskej prehliadky. Nahradený hráč sa už do turnaja nemôže vrátiť," uvádza sa v pravidlách pre šampionát.V pozícii kapitána slovenského tímu bude rovnako ako v závere prípravného obdobia útočník Tomáš Tatar. V pozícii jeho asistenta je naďalej útočník Marek Hrivík a napokon aj obranca Peter Čerešňák, ktorý v tejto funkcii vystriedal obrancu Michala Ivana. Slováci odštartujú 87. MS v piatok od 16.20, keď je na programe zápas proti Nemecku.





Brankári: Samuel Hlavaj (Škoda Plzeň), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Ingema Michalovce), Matej Tomek (Litvínov)



Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Dynamo Pardubice), Martin Fehérváry (Washington Capitals), František Gajdoš (HK Nitra), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Patrik Koch (Arizona Coyotes/Tucson Roadrunners), Šimon Nemec (New Jersey Devils)



Útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (obaja Leksand), Lukáš Cingel (HC Kometa Brno), Viliam Čacho, Marko Daňo, Libor Hudáček (všetci HC Oceláři Třinec), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Andrej Kudrna, Matúš Sukeľ (obaja HC Litvínov), Miloš Kelemen (Arizona Coyotes), Martin Pospíšil (Calgary Flames), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens), Tomáš Tatar (Seattle Kraken)