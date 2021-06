Tarkovič verí slovenským futbalistom aj v zápase na ME proti Španielom, pre úspech urobíme všetci maximum

Súper má nôž na krku

Vyrovnané zápasy

Zlepšiť sa musia v útočnej fáze

22.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v stredu popoludní mimoriadne dôležitý duel na majstrovstvách Európy Zverenci trénera Štefana Tarkoviča sa o 18.00 h predstavia v španielskom meste Sevilla proti domácim Španielom a možný postup do osemfinále vyraďovacej časti šampionátu majú vo vlastných rukách.Bez ohľadu na výsledok druhého súboja E-skupiny medzi výbermi Poľska a Švédska stačí Slovákom aj remíza. Favoritom je však súper, ktorý má "nôž na krku", keď z úvodných dvoch zápasov nazbieral nečakane iba dva body. Slovenský tím ich má na svojom konte tri."Po prvom víťaznom zápase s Poľskom sme sa v očiach niekoho stali div nie favoritmi na víťazstvo v skupine. Očakávania sa miestami dostali do roviny, že už budeme len víťaziť, čo je nereálne pre každého triezvo uvažujúceho človeka. Nielen naša skupina je zamotaná, prekvapujúce výsledky sú aj v iných. Nemci sa vrátili do hry víťazstvom nad majstrom Európy Portugalskom, Francúzi stratili body v Maďarsku. Povedal som a stojím si za tým, že naše mužstvo má kvalitu na to, aby v skupine zohralo dôstojnú úlohu, aj keď spomedzi jej štyroch účastníkov sme boli od začiatku papierovým outsiderom," povedal kouč Tarkovič v rozhovore na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Podľa hlavného kormidelníka však futbalová pravda leží na ihrisku, nie na papieri alebo v novinárskom pere."Očakávania sa menia o 180 stupňov od zápasu k zápasu. Keď sme v novembri splnili postupový cieľ v situácii, v akej sa nachádzalo mužstvo, bol to veľký úspech. Hráči ukázali v ťažkej baráži proti rovnocenným a rovnako ambiciózne nastaveným súperom veľkú vnútornú silu. Po postupe na ME sa objavili názory, že čo na šampionáte s našou kvalitou chceme robiť...? Tí istí ľudia, tomu istému mužstvu teraz kladú úlohu postúpiť zo skupiny ako samozrejmosť. Ja vnímam kvalitu mužstiev cez rebríček FIFA. Podľa mňa z dlhodobého hľadiska odzrkadľuje kvalitu mužstva. V ňom sme momentálne na 36. mieste. Španieli sú na šiestej priečke, Švédi na osemnástej, Poliaci na 21. mieste. Určite je absurdné počítať s troma víťazstvami. Náš primárny cieľ bol výkonnostný posun a ten sa podľa mňa dostavil. Odohrali sme dva kvalitné a vyrovnané zápasy. V zápase so Švédskom sme boli veľmi blízko k remíze a postupu zo skupiny," pokračoval 48-ročný prešovský rodák.Proti jeho zverencov bude stať v stredu súper zvučného mena, ktorý sa však na turnaji najmä výsledkovo trápi."Ubránili sme top ofenzívnu kvalitu Poľska aj Švédska. Lewandowski, Zielinski, Forsberg, Isak, Berg patria ku svetovej kvalite. Hovorí to o precíznej a dobre organizovanej hre celého mužstva. Vyzdvihol by som aj individuálnu kvalitu hráčov obrannej formácie. Pre mňa stále platí, že toto mužstvo sa musí naučiť neprehrávať. Potom budeme vyhrávať. Potvrdil nám to duel s Poľskom, bod so Švédskom bol blízko. Nie všetko je ideálne. S mužstvom pracujeme krátko. V útočnej fáze sa musíme zlepšiť. Sme na záverečnom turnaji ME, tu sa konfrontujete s najvyššou kvalitou. Viete, koľko gólov dostali Švédi v siedmich zápasoch v tomto roku? Nehľadajte to, pomôžem vám, v siedmich jeden. Hovorí to o kvalite ich defenzívy. Na druhej strane, oni tiež mali rešpekt pred nami. Analyzovali našu hru proti Poľsku. Takticky sa pripravili na hru Hamšíka Dudu , zdvojovali Maka . Naše ostrie otupili svojou kvalitou. Podstatné je, že po víťazstve nad Poľskom stále môžeme o svojom osude rozhodnúť my sami. No ak boli Švédsko a Poľsko v našich vzájomných zápasoch favoritmi, tak Španielsko je top favoritom a nielen našej skupiny, ale celého turnaja. Na zápas sa musíme dobre pripraviť a naďalej pokračovať v kvalitnej hre. Za mňa aj mužstvo môžem povedať, že pre úspech urobíme všetci maximum,“ doplnil pred súbojom proti Španielom tréner Tarkovič, cituje ho web futbalsfz.sk.Na záver dodal, že slovenskému tímu pred stredou verí: "Vždy som mu veril, vždy! Aj keď mnohí o jeho kvalite pochybovali. A verím mu aj v zápase proti Španielsku. Bez vzájomného rešpektu a dôvery nemôžete byť na šampionáte úspešní."