Vegas predviedol famózny obrat a postúpil do semifinále NHL, vyradil víťaza základnej časti (video)

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Tím Vegas Golden Knights skompletizoval kvarteto semifinalistov bojov o Stanleyho pohár. Hokejisti Vegas vyradili víťaza základnej časti Colorado Avalanche 4:2 na zápasy, keď v záverečnom súboji v domácej T-Mobile Arene zvíťazili 6:3.Za štyri roky existencie hokejového tímu z mesta hazardu v NHL sa jeho hráči prebojovali medzi štvoricu najlepších po tretí raz, na víťazný pohár si zatiaľ nesiahli. Aktuálne budú ich súpermi hokejisti Montreal Canadiens "Prehrávali sme 0:2 na zápasy a nemyslím si, že za tohto stavu sa vôbec našiel niekto, kto veril v naše víťazstvo 4:2. Hovorilo sa o tom, že sme na dne a či vôbec vyhráme nejaký zápas. Naša partia hráčov si však nevšímala tieto reči a tvrdo pracovala na úspechu. Vytesnili sme hluk okolo nás urobili sme si našu prácu čo najlepšie. Som hrdý na tento tím," uviedol tréner Vegas Peter DeBoer na webe NHL.Šiesty súboj medzi Vegas a Avalanche bol vyrovnaný prakticky do konca druhej tretiny, potom strelil obranca Alex Pietrangelo rozdielový gól na 4:3 a v tretej tretine už pridali dva góly iba hráči Vegas.Brankár Marc-André Fleury si vďaka 30 zákrokom pripísal 89. víťazstvo v zápasoch play-off, čím sa posunul na štvrtú priečku histórie tejto štatistiky v zámorskej profilige pred Billa Smitha a Eda Belfoura. Na čele je Grant Fuhr s 92 víťazstvami."V tomto tíme sa od prvého dňa jeho vzniku buduje víťazná kultúra. Hráči sa menia, ale kultúra zostáva. Chceme v tom ešte chvíľu pokračovať," uviedol Alex Pietrangelo. Brankár Colorada Philipp Grubauer dostal päť gólov z 22 striel a v rozhodujúcich okamihoch tentoraz svoj tím nepodržal."Som hrdý na toto mužstvo za to, čo odviedlo v celej sezóne. Nikdy však nemôžeme byť spokojní, pokiaľ nevyhráme posledný zápas," komentoval kapitán Colorada Gabriel Landeskog.Vegas Golden Knights sú tretím tímom histórie NHL, ktorý sa prebojoval do semifinále trikrát v úvodných štyroch rokoch svojho pôsobenia v profilige. Do tejto exkluzívnej skupiny patria aj hráči New York Rangers a St. Louis Blues.Semifinálová séria medzi Vegas a Montrealom štartuje v pondelok 14. júna na ľade Vegas. Druhá séria Tampa Bay Lightning - New York Islanders sa začne o deň skôr v Tampe na Floride.