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30. augusta 2026
Slovensko čelí vážnemu nedostatku kvalifikovaných remeselníkov a vodičov nákladných vozidiel
Stavebný sektor, ktorý sa rýchlo rozbieha, hlási nedostatok pracovníkov ako železiari, obkladači, tesári či klampiari. Napriek rozvoju automatizácie a umelej inteligencie Slovensko čelí vážnemu ...
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30.8.2026 (SITA.sk) - Stavebný sektor, ktorý sa rýchlo rozbieha, hlási nedostatok pracovníkov ako železiari, obkladači, tesári či klampiari.
Napriek rozvoju automatizácie a umelej inteligencie Slovensko čelí vážnemu nedostatku kvalifikovaných remeselníkov a vodičov nákladných vozidiel. Zvárači a obrábači kovov chýbajú v šiestich z ôsmich krajov, vodiči nákladných vozidiel sú nedostatkoví vo všetkých krajoch. Stavebný sektor, ktorý sa rýchlo rozbieha, hlási nedostatok pracovníkov ako železiari, obkladači, tesári či klampiari.
Podľa Tomáša Kušmireka z agentúry TRANSFER Slovensko ide o široký a dlhodobý problém, keďže príprava kvalifikovaných remeselníkov trvá niekoľko rokov. Kým plat klampiara sa zvýšil od roku 2020 o viac než tretinu na 1 993 eur, plat tesára vzrástol o 42,5 % na 1 385 eur. Najviac pracovných príležitostí v stavebníctve je v Bratislavskom kraji, najmenší nedostatok remeselníkov sa prejavuje v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
Nedostatok pracovníkov zhoršuje aj starnutie remeselníkov a nízky počet mladých ľudí vstupujúcich do týchto profesií. Okrem toho komplikujú mobilitu pracovníkov vysoké náklady na bývanie, dopravu a rodinné väzby.
Budúcnosť podľa Kušmireka patrí kombinovaným technickým profilom, ktoré prepájajú remeselné znalosti s ovládaním automatizácie a strojov. Takýto prístup zvyšuje hodnotu pracovníkov a odporúča sa ako kariérna investícia pre istotu zamestnania a odolnosť voči automatizácii.
Do roku 2032 bude potrebné na Slovensku obsadiť vyše milión miest, z toho takmer 940-tisíc náhrad za odchádzajúcich pracovníkov. Takmer polovica týchto pracovných miest bude vyžadovať strednú kvalifikačnú úroveň, do ktorej patria aj viaceré remeselné profesie.
TRANSFER Slovensko je personálna agentúra s viac než 30-ročnou európskou skúsenosťou a 10-ročným pôsobením na Slovensku, poskytujúca služby od náboru pracovníkov až po personálny leasing a on-site riadenie procesov. Podklady pre článok získal zo zoznamov nedostatkových profesií Ústredia práce a Barometra trhu práce Aliancie sektorových rád.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko čelí vážnemu nedostatku kvalifikovaných remeselníkov a vodičov nákladných vozidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Napriek rozvoju automatizácie a umelej inteligencie Slovensko čelí vážnemu nedostatku kvalifikovaných remeselníkov a vodičov nákladných vozidiel. Zvárači a obrábači kovov chýbajú v šiestich z ôsmich krajov, vodiči nákladných vozidiel sú nedostatkoví vo všetkých krajoch. Stavebný sektor, ktorý sa rýchlo rozbieha, hlási nedostatok pracovníkov ako železiari, obkladači, tesári či klampiari.
Podľa Tomáša Kušmireka z agentúry TRANSFER Slovensko ide o široký a dlhodobý problém, keďže príprava kvalifikovaných remeselníkov trvá niekoľko rokov. Kým plat klampiara sa zvýšil od roku 2020 o viac než tretinu na 1 993 eur, plat tesára vzrástol o 42,5 % na 1 385 eur. Najviac pracovných príležitostí v stavebníctve je v Bratislavskom kraji, najmenší nedostatok remeselníkov sa prejavuje v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
Nedostatok pracovníkov zhoršuje aj starnutie remeselníkov a nízky počet mladých ľudí vstupujúcich do týchto profesií. Okrem toho komplikujú mobilitu pracovníkov vysoké náklady na bývanie, dopravu a rodinné väzby.
Budúcnosť podľa Kušmireka patrí kombinovaným technickým profilom, ktoré prepájajú remeselné znalosti s ovládaním automatizácie a strojov. Takýto prístup zvyšuje hodnotu pracovníkov a odporúča sa ako kariérna investícia pre istotu zamestnania a odolnosť voči automatizácii.
Do roku 2032 bude potrebné na Slovensku obsadiť vyše milión miest, z toho takmer 940-tisíc náhrad za odchádzajúcich pracovníkov. Takmer polovica týchto pracovných miest bude vyžadovať strednú kvalifikačnú úroveň, do ktorej patria aj viaceré remeselné profesie.
TRANSFER Slovensko je personálna agentúra s viac než 30-ročnou európskou skúsenosťou a 10-ročným pôsobením na Slovensku, poskytujúca služby od náboru pracovníkov až po personálny leasing a on-site riadenie procesov. Podklady pre článok získal zo zoznamov nedostatkových profesií Ústredia práce a Barometra trhu práce Aliancie sektorových rád.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko čelí vážnemu nedostatku kvalifikovaných remeselníkov a vodičov nákladných vozidiel © SITA Všetky práva vyhradené.
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