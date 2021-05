Slovensko dalo na pomoc Bielorusku vyše 100-tisíc eur, udelilo aj 20 štipendií pre študentov

V pomoci budú pokračovať

Podpora je zakotvená v dokumente

19.5.2021 (Webnoviny.sk) - Finančné príspevky bieloruskej občianskej spoločnosti boli poskytnuté prostredníctvom nástrojov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky.Slúžili na podporu projektov budovania nezávislej žurnalistiky, na podporu obetí represálií vo forme príspevku na právnu pomoc a na zdravotnú a psychologickú starostlivosť.Vyplýva to z materiálu Informácia o použití Fondu na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti, ktorý vláda na svojom stredajšom rokovaní vzala na vedomie.Z dokumentu vyplýva, že z Fondu na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti v nadväznosti na udalosti po neslobodných, nedemokratických a zmanipulovaných prezidentských voľbách v Bielorusku 9. augusta 2020 bolo dohromady vyčlenených 119 185 eur.„Okrem finančných príspevkov bolo udelených 20 štipendií študentom z Bieloruska Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v úzkej koordinácii so slovenskými verejnými vysokými školami,“ uvádza sa v materiáli. Rezorty školstva a diplomacia sa zaväzujú, že v pomoci občianskej spoločnosti v Bielorusku budú pokračovať.Materiál tiež uvádza, že podpora občianskej spoločnosti v Bielorusku je aj súčasťou Zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2021, ktoré bolo schválené 13.januára 2021 uznesením vlády.„Podpora bieloruskej občianskej spoločnosti je tiež zakotvená v koncepčnom dokumente Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v roku 2021,“ konštatuje sa v materiáli.Ďalej z neho vyplýva, že vláda SR bude aj naďalej viesť aktívnu politiku vo vzťahu k Bielorusku s dôrazom na to, aby jeho občania získali možnosť skutočne slobodnej voľby ich najvyšších politických predstaviteľov.