19.5.2021 - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) ocenil úsilie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) dobehnúť v súvislosti s COVID pasmi to, čo SR v posledných dňoch a týždňoch zameškalo.Minister zdravotníctva informoval, že je to otázka dní, keď si budú zaočkovaní občania môcť zabezpečiť národný očkovací certifikát. Korčok o tom informoval po rokovaní vlády.„V momente, keď budeme my doma technicky pripravení, v tej sekunde oslovíme našich partnerov z Českej republiky, Maďarska, Poľska či Nemecka. Tieto certifikáty budú dodané po diplomatickej línii našim partnerom tak, aby keď naši občania budú cestovať, tak potom úrady tých krajín vedeli vyhodnotiť, že toto je oficiálny certifikát, ktorý máme,“ povedal minister zahraničia.

Od soboty bude Slovensko vydávať jednotné dvojjazyčné očkovacie certifikáty. Od pondelka by sa o ne malo dať požiadať na korona.gov.sk, certifikát príde na e-mail.

Ak má niekto pozitívny antigénový test, môže sa dať pretestovať aj na PCR. Mobilné odberové miesta, kde sa dnes robia antigénové testy, by mohlo robiť aj PCR testy, povedal minister zdravotníctva Lengvarský.





Zdroj: Webnoviny.sk - Lengvarský sa snaží dobehnúť zameškané, snahy o skoré zabezpečenie COVID pasov ocenil aj Korčok © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.