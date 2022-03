Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál za desiatky miliónov eur, schválila Hegerova vláda

3.3.2022 - Vláda SR na svojom štvrtkovom rokovaní schválila. Urobila tak v kontexte invázie Ruskej federácie na Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára 2022. Ministerstvo financií SR by malo do 18. marca do kapitoly Ministerstva obrany SR uvoľniť finančné prostriedky na vojenský materiál v sume 6,27 milióna eur.Rezort obrany plánuje využiť možnosti refundácie niektorých výdavkov súvisiacich s darovaním vojenského materiálu na úrovni Európskej únie , a to cez Európsky mierový nástroj, a na základe bilaterálnych dohôd.