Utorok 28.10.2025
Meniny má Dobromila
Denník - Správy
28. októbra 2025
Sociálne podniky čaká veľká zmena, Tomášovo ministerstvo chce zabrániť špekulantom a zneužívaniu systému – VIDEO
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh ...
28.10.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Zmena legislatívy by mohla začať platiť už od 1. januára 2026. Rezort chce návrh predložiť do parlamentu v novembri a to v skrátenom legislatívnom konaní.
Minister práce Erik Tomáš uviedol, že cieľom navrhovaných úprav je zamedziť zneužívaniu systému a zároveň udržať podporu pre tie podniky, ktoré skutočne napĺňajú sociálnu funkciu.
Podľa jeho slov by nové pravidlá mali odstrániť z trhu takzvaných špekulantov, ktorí využívajú podporu bez reálneho prínosu pre znevýhodnené skupiny. Zároveň však podľa ministra nemajú nové opatrenia ohroziť existenciu podnikov, ktoré dávajú prácu ľuďom, ktorí by si inak zamestnanie hľadali veľmi ťažko.
V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac ako šesťsto sociálnych podnikov. Zmeny pripravovalo ministerstvo v spolupráci s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a konzultovalo ich aj s Najvyšším kontrolným úradom SR.
Jednou z navrhovaných noviniek je pravidlo, že ak sa sociálnemu podniku nepodarí zamestnanca začleniť do pracovného prostredia v rámci vlastnej organizácie alebo na trhu práce všeobecne, bude povinný vrátiť pomernú časť vyrovnávacieho príspevku. Ďalším opatrením je trojmesačná skúšobná doba po nástupe zamestnanca, počas ktorej sa podnik môže rozhodnúť, či ho ponechá vo svojej štruktúre.
V prípade značne znevýhodnených osôb, na ktoré môže podnik čerpať príspevok počas dvoch rokov, sa zavádza povinnosť udržať týchto zamestnancov na trhu práce aspoň jeden rok. Ak by túto podmienku nesplnil, bude musieť vrátiť mesačný príspevok. Výnimkou budú zdravotne znevýhodnené osoby, pri ktorých však už nebude rozhodujúca len miera invalidity, ale aj posúdenie zdravotného stavu na konkrétnu pracovnú pozíciu prostredníctvom posudkového lekára.
Navrhovaná novela zároveň znižuje maximálnu výšku príspevku od štátu na jedného zamestnanca na úroveň minimálnej mzdy, teda 915 eur. Minister Tomáš vysvetlil, že ak by sa pokračovalo v súčasnom režime, eurofondy určené na vyrovnávacie príspevky by sa vyčerpali už v máji budúceho roka. Sociálny podnik by podľa návrhu mohol vyrovnávací príspevok na jedného zamestnanca čerpať len raz. Zamestnanci poberajúci tento príspevok nebudú môcť súčasne pracovať v inom pracovnom pomere.
Zmeny sa dotknú aj novovznikajúcich podnikov. Tie budú musieť naplniť požadovanú kvótu znevýhodnených zamestnancov už do štyroch mesiacov od vzniku, namiesto doterajšieho roka. Zisk, ktorý podnik vytvorí, bude musieť byť použitý do dvoch rokov, inak prepadne v prospech štátu. V súčasnosti je táto lehota päť rokov. Navyše, najviac 20 percent z hodnoty zákazky bude možné realizovať prostredníctvom subdodávateľa. Sociálne podniky zároveň nebudú môcť byť súčasťou konzorcií.
Ministerstvo plánuje posilniť aj kontrolu. V priebehu jedného roka by chcel rezort skontrolovať päť až desať percent všetkých registrovaných sociálnych podnikov. Spolu s ministerstvom financií sa pripravuje aj zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty z piatich na devätnásť percent.
Erik Tomáš predpokladá, že počet sociálnych podnikov v dôsledku týchto zmien klesne. Zdôraznil však, že cieľom je zabezpečiť, aby fungovali len také subjekty, ktoré sú schopné plniť nové pravidlá a reálne pomáhať znevýhodneným skupinám.
Zdroj: SITA.sk - Sociálne podniky čaká veľká zmena, Tomášovo ministerstvo chce zabrániť špekulantom a zneužívaniu systému – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prísnejšie pravidlá
Maximálny príspevok sa zníži
Viac kontrol aj vyššia DPH
Zdroj: SITA.sk - Sociálne podniky čaká veľká zmena, Tomášovo ministerstvo chce zabrániť špekulantom a zneužívaniu systému – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
