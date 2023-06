Vodič Dušan Dedeček z tragédie v centre Bratislavy na Zochovej dostal 15 rokov väzenia

Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova dostal 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Vo štvrtok o tom rozhodol senát Mestského súdu Bratislava I. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Obžalovaný na hlavnom pojednávaní priznal vinu.





Trest si má odpykať v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Dostal tiež desaťročný zákaz činnosti v podobe šoférovania motorových vozidiel a trojročný ochranný dohľad.Predseda senátu Pavol Tomík uviedol, že súd prihliadal na viacero poľahčujúcich okolností, pričom nezistil žiadne priťažujúce okolnosti. Súd okrem iného zohľadnil priznanie obžalovaného a pristúpil k mimoriadnemu zníženiu trestu. Obžalovaný Dušan D. sa vzdal práva na podanie odvolania. Prokurátor si ponechal lehotu na prípadné podanie odvolania.Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo navrhol uložiť vodičovi Dušanovi D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy minimálne 15-ročný trest väzenia. Obžalovaný na štvrtkovom hlavnom pojednávaní priznal vinu, senát Mestského súdu Bratislava I preto rozhoduje len o výške trestu.Prokurátor podal na Dušana D. v závere marca obžalobu pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia. Vo svojej záverečnej reči poukázal na to, že obžalovaný doma požíval pred nehodou alkoholické nápoje. Dušan D. podľa neho nekonal z nedbanlivosti, ale v nepriamom úmysle.Prokurátor navrhol pre Dušana D. aj sedemročný trest zákazu činnosti a trojročný ochranný dohľad. Súd by mal tiež podľa Chyla vyhovieť náhrade škody podľa uplatnených nárokov poškodených."Tento skutok vyvolal oprávnene obrovské emócie," podotkol obhajca obžalovaného Jiří Kučera. Poukázal na to, že Dušan D. si uvedomuje následky, ktoré spôsobil svojim konaním. Navrhol súdu, aby vzal do úvahy všetky poľahčujúce okolnosti. Obžalovaný sa vo svojej záverečnej reči ospravedlnil poškodeným. "Budem vás po zvyšok svojho života prosiť o odpustenie," povedal Dušan D.Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova priznal vinu. Senát Mestského súdu Bratislava I vyhlásenie o vine obžalovaného prijal, a preto bude vykonávať len dokazovanie smerujúce k uloženiu trestu, ochranného opatrenia a náhrade škody."Som vinný," povedal obžalovaný na štvrtkovom hlavnom pojednávaní. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave na neho podal obžalobu v závere marca pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle. Dušan D. je väzobne stíhaný pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti.Na Mestskom súde Bratislava I sa vo štvrtok začal súdny proces v prípade vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova, pri ktorej zomrelo päť ľudí. Vodič osobného automobilu Dušan D. šoféroval pod vplyvom alkoholu. Na hlavnom pojednávaní je prítomný.Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal na Dušana D. obžalobu v závere marca pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle.

Dopravná nehoda si 2. októbra 2022 vyžiadala okrem piatich mŕtvych aj niekoľko zranených osôb. Dušan D. je väzobne stíhaný pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti.



Pre trestný čin všeobecného ohrozenia mu hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie.