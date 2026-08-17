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17. augusta 2026
Trnka získava ďalšiu podporu. Za jeho kandidatúru sa postavila Maďarská aliancia
Trnka dodal, že predmetná dohoda je pokračovaním, nie začiatkom spolupráce. Maďarská aliancia podporí súčasného košického župana
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17.8.2026 (SITA.sk) - Trnka dodal, že predmetná dohoda je pokračovaním, nie začiatkom spolupráce.
Maďarská aliancia podporí súčasného košického župana Rastislava Trnku v blížiacich sa komunálnych voľbách. Informoval o tom Trnkov tím. Strana vyjadrila podporu nezávislému kandidátovi na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Trnkovi, ktorý bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát. Predvolebnú spoluprácu potvrdili podpisom dohody nadväzujúcej na dlhoročnú spoluprácu a konkrétne výsledky dosiahnuté v regiónoch Košického kraja.
Trnka, ktorému sa končí druhý mandát, kandiduje ako nezávislý kandidát, prostredníctvom občianskej kandidatúry a zberu podpisov. Maďarská aliancia ho podporila ako kandidáta na post košického župana a ich spolupráca by mala pokračovať aj pri presadzovaní dohodnutých regionálnych priorít.
„Veľmi si vážim prejavenú dôveru. Vnímam ju ako potvrdenie, že spolupráca založená na rešpekte a konkrétnych výsledkoch má zmysel. Je to pre mňa zároveň záväzok pokračovať v práci pre všetkých obyvateľov Košického kraja bez ohľadu na národnosť či miesto, kde žijú. Ľudia od nás neočakávajú konflikty, ale riešenia a výsledky. Chceme pokračovať v práci pre silný a rozvíjajúci sa Košický kraj, v ktorom má maďarská komunita nielen svoju históriu, ale aj budúcnosť. Keď rastie kraj, rastú aj príležitosti pre všetkých jeho obyvateľov,“ povedal Trnka.
Jeho spolupráca s predstaviteľmi Maďarskej aliancie nadväzuje na predošlé volebné obdobia, s jej podporou kandidoval aj v roku 2022. Dohoda pre ďalšie obdobie zahŕňa i konkrétne priority pre juh kraja a ďalšie regióny s početnou maďarskou komunitou, medzi inými aj Košíc a ich okolia.
„Patrí medzi ne ďalší rozvoj stredného školstva s vyučovacím jazykom maďarským a modernizácia školských zariadení, pokračovanie rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a zlepšovanie dopravnej dostupnosti, podpora maďarskej kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva, ako aj rozvoj cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce,” priblížil Trnkov tím. Tieto priority podľa nich nadväzujú na výsledky, ktoré už spolupráca priniesla priamo do regiónov. Spomenuli napríklad získavanie dotácií v programoch cezhraničnej spolupráce INTERREG Slovensko – Maďarsko, systematický Program rozvoja kultúry národnostných menšín 2025 – 2030 košickej župy či ďalšie výsledky v obciach a okresoch na juhu kraja. Na túto spoluprácu podľa Trnkovho tímu nadväzujú aj konkrétne aktivity v regiónoch.
„Naša podpora nie je postavená na jednorazovom politickom geste, ale na dôvere, ktorá vznikla počas rokov korektnej spolupráce a spoločných výsledkov. Oceňujeme, že pri témach dôležitých pre maďarskú komunitu bol vždy priestor na otvorený dialóg, rešpekt a hľadanie riešení. Spoločne sa podarilo posunúť dopredu projekty v školstve, doprave, kultúre, regionálnom rozvoji aj v podpore národnostných menšín. Sme presvedčení, že Košický kraj potrebuje pokračovať v ceste stability, spolupráce a rozvoja. Veríme, že iba spoločným úsilím môžeme vytvárať kraj, ktorý rastie a v ktorom s jeho rastom rastú aj príležitosti pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, ku ktorej komunite patria,“ vraví predseda Republikovej rady Maďarskej aliancie a poslanec KSK Peter Pandy.
Trnka dodal, že predmetná dohoda je pokračovaním, nie začiatkom spolupráce. „Za uplynulé roky máme za sebou konkrétne výsledky a teraz si dávame záväzok pokračovať. Pre mňa je podstatné, aby z tejto spolupráce profitovali ľudia, ktorí v našich regiónoch žijú – bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria alebo koho volia. Výsledky našej práce musia byť viditeľné nielen v Košiciach, ale v celom kraji,“ uzavrel.
Okrem Trnku sa v súčasnosti o post predsedu KSK uchádzajú Igor Šimko (Hlas-SD), záujem kandidovať ako nezávislý kandidát avizoval aj Džemal Kodrazi. S podporou viacerých strán súčasnej parlamentnej i mimoparlamentej opozície na čele s Progresívnym Slovenskom kandiduje Marián Porvažník. Pôvodne kandidovali aj Karel Hirman (Demokrati) a Lucia Gurbáľová (KDH), tí sa ale pred časom postupne kandidatúry vzdali v Porvažníkov prospech.
Zdroj: SITA.sk - Trnka získava ďalšiu podporu. Za jeho kandidatúru sa postavila Maďarská aliancia © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarská aliancia podporí súčasného košického župana Rastislava Trnku v blížiacich sa komunálnych voľbách. Informoval o tom Trnkov tím. Strana vyjadrila podporu nezávislému kandidátovi na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Trnkovi, ktorý bude svoj mandát obhajovať po tretíkrát. Predvolebnú spoluprácu potvrdili podpisom dohody nadväzujúcej na dlhoročnú spoluprácu a konkrétne výsledky dosiahnuté v regiónoch Košického kraja.
Prejavená dôvera
Trnka, ktorému sa končí druhý mandát, kandiduje ako nezávislý kandidát, prostredníctvom občianskej kandidatúry a zberu podpisov. Maďarská aliancia ho podporila ako kandidáta na post košického župana a ich spolupráca by mala pokračovať aj pri presadzovaní dohodnutých regionálnych priorít.
„Veľmi si vážim prejavenú dôveru. Vnímam ju ako potvrdenie, že spolupráca založená na rešpekte a konkrétnych výsledkoch má zmysel. Je to pre mňa zároveň záväzok pokračovať v práci pre všetkých obyvateľov Košického kraja bez ohľadu na národnosť či miesto, kde žijú. Ľudia od nás neočakávajú konflikty, ale riešenia a výsledky. Chceme pokračovať v práci pre silný a rozvíjajúci sa Košický kraj, v ktorom má maďarská komunita nielen svoju históriu, ale aj budúcnosť. Keď rastie kraj, rastú aj príležitosti pre všetkých jeho obyvateľov,“ povedal Trnka.
Priority pre kraj
Jeho spolupráca s predstaviteľmi Maďarskej aliancie nadväzuje na predošlé volebné obdobia, s jej podporou kandidoval aj v roku 2022. Dohoda pre ďalšie obdobie zahŕňa i konkrétne priority pre juh kraja a ďalšie regióny s početnou maďarskou komunitou, medzi inými aj Košíc a ich okolia.
„Patrí medzi ne ďalší rozvoj stredného školstva s vyučovacím jazykom maďarským a modernizácia školských zariadení, pokračovanie rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a zlepšovanie dopravnej dostupnosti, podpora maďarskej kultúry a ochrana kultúrneho dedičstva, ako aj rozvoj cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce,” priblížil Trnkov tím. Tieto priority podľa nich nadväzujú na výsledky, ktoré už spolupráca priniesla priamo do regiónov. Spomenuli napríklad získavanie dotácií v programoch cezhraničnej spolupráce INTERREG Slovensko – Maďarsko, systematický Program rozvoja kultúry národnostných menšín 2025 – 2030 košickej župy či ďalšie výsledky v obciach a okresoch na juhu kraja. Na túto spoluprácu podľa Trnkovho tímu nadväzujú aj konkrétne aktivity v regiónoch.
„Naša podpora nie je postavená na jednorazovom politickom geste, ale na dôvere, ktorá vznikla počas rokov korektnej spolupráce a spoločných výsledkov. Oceňujeme, že pri témach dôležitých pre maďarskú komunitu bol vždy priestor na otvorený dialóg, rešpekt a hľadanie riešení. Spoločne sa podarilo posunúť dopredu projekty v školstve, doprave, kultúre, regionálnom rozvoji aj v podpore národnostných menšín. Sme presvedčení, že Košický kraj potrebuje pokračovať v ceste stability, spolupráce a rozvoja. Veríme, že iba spoločným úsilím môžeme vytvárať kraj, ktorý rastie a v ktorom s jeho rastom rastú aj príležitosti pre všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, ku ktorej komunite patria,“ vraví predseda Republikovej rady Maďarskej aliancie a poslanec KSK Peter Pandy.
Pokračovanie spolupráce
Trnka dodal, že predmetná dohoda je pokračovaním, nie začiatkom spolupráce. „Za uplynulé roky máme za sebou konkrétne výsledky a teraz si dávame záväzok pokračovať. Pre mňa je podstatné, aby z tejto spolupráce profitovali ľudia, ktorí v našich regiónoch žijú – bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria alebo koho volia. Výsledky našej práce musia byť viditeľné nielen v Košiciach, ale v celom kraji,“ uzavrel.
Okrem Trnku sa v súčasnosti o post predsedu KSK uchádzajú Igor Šimko (Hlas-SD), záujem kandidovať ako nezávislý kandidát avizoval aj Džemal Kodrazi. S podporou viacerých strán súčasnej parlamentnej i mimoparlamentej opozície na čele s Progresívnym Slovenskom kandiduje Marián Porvažník. Pôvodne kandidovali aj Karel Hirman (Demokrati) a Lucia Gurbáľová (KDH), tí sa ale pred časom postupne kandidatúry vzdali v Porvažníkov prospech.
Zdroj: SITA.sk - Trnka získava ďalšiu podporu. Za jeho kandidatúru sa postavila Maďarská aliancia © SITA Všetky práva vyhradené.
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