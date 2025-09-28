|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 28.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Václav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. septembra 2025
Slovensko láka stále viac zahraničných turistov, najviac návštevníkov prichádza z okolitých krajín
Slovensko zaznamenáva rastúci záujem zahraničných turistov, ktorí významne prispievajú k ekonomike a cestovnému ruchu ...
Zdieľať
28.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko zaznamenáva rastúci záujem zahraničných turistov, ktorí významne prispievajú k ekonomike a cestovnému ruchu krajiny.
Podľa Štatistického úradu SR (ŠÚSR) navštívilo Slovensko za prvých sedem mesiacov tohto roka takmer 3,5 milióna turistov, z toho približne 62 % tvorili domáci návštevníci a viac ako 1,3 milióna boli zahraniční turisti, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %.
Najviac zahraničných návštevníkov prichádza z okolitých krajín, pričom českí turisti tvoria približne tretinu všetkých cudzincov. Za prvých sedem mesiacov 2025 navštívilo Slovensko viac ako 387-tisíc Čechov, v júli ich bolo takmer 85-tisíc.
Druhou najpočetnejšou skupinou sú poľskí turisti, ktorých počet za prvých sedem mesiacov prekročil 226-tisíc, pričom v júli 2025 ich bolo takmer 43-tisíc, čo je medziročný nárast o 13 %. Maďarskí návštevníci dosiahli počet vyše 81-tisíc za prvých sedem mesiacov, zatiaľ čo nemeckí turisti tvorili približne 7 % zo všetkých zahraničných návštevníkov, s viac ako 95-tisíc návštevníkmi za toto obdobie.
Pozitívne výsledky zaznamenali aj návštevy z Veľkej Británie, Írska, Dánska, Švédska a Nórska, pričom medziročné nárasty v júli 2025 dosiahli dvojciferné percentá.
Generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Matej Fekete zdôraznil, že cieľom organizácie je systematicky propagovať Slovensko doma i v zahraničí prostredníctvom zahraničných zastúpení, veľtrhov, výstav, FAM tripov, B2B rokovaní a press tripov, čím sa snažia podporiť ďalší rast cestovného ruchu v krajine.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko láka stále viac zahraničných turistov, najviac návštevníkov prichádza z okolitých krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa Štatistického úradu SR (ŠÚSR) navštívilo Slovensko za prvých sedem mesiacov tohto roka takmer 3,5 milióna turistov, z toho približne 62 % tvorili domáci návštevníci a viac ako 1,3 milióna boli zahraniční turisti, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %.
Vedú Česi aj Poliaci
Najviac zahraničných návštevníkov prichádza z okolitých krajín, pričom českí turisti tvoria približne tretinu všetkých cudzincov. Za prvých sedem mesiacov 2025 navštívilo Slovensko viac ako 387-tisíc Čechov, v júli ich bolo takmer 85-tisíc.
Druhou najpočetnejšou skupinou sú poľskí turisti, ktorých počet za prvých sedem mesiacov prekročil 226-tisíc, pričom v júli 2025 ich bolo takmer 43-tisíc, čo je medziročný nárast o 13 %. Maďarskí návštevníci dosiahli počet vyše 81-tisíc za prvých sedem mesiacov, zatiaľ čo nemeckí turisti tvorili približne 7 % zo všetkých zahraničných návštevníkov, s viac ako 95-tisíc návštevníkmi za toto obdobie.
Propagácia Slovenska doma i v zahraničí
Pozitívne výsledky zaznamenali aj návštevy z Veľkej Británie, Írska, Dánska, Švédska a Nórska, pričom medziročné nárasty v júli 2025 dosiahli dvojciferné percentá.
Generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL Matej Fekete zdôraznil, že cieľom organizácie je systematicky propagovať Slovensko doma i v zahraničí prostredníctvom zahraničných zastúpení, veľtrhov, výstav, FAM tripov, B2B rokovaní a press tripov, čím sa snažia podporiť ďalší rast cestovného ruchu v krajine.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko láka stále viac zahraničných turistov, najviac návštevníkov prichádza z okolitých krajín © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Smrteľná havária na Záhorí, 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO
Smrteľná havária na Záhorí, 33-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – FOTO
<< predchádzajúci článok
Mestským kúpaliskám v Trnave počasie príliš neprialo, z pohľadu návštevnosti sklamal hlavne júl
Mestským kúpaliskám v Trnave počasie príliš neprialo, z pohľadu návštevnosti sklamal hlavne júl