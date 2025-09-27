|
Mestským kúpaliskám v Trnave počasie príliš neprialo, z pohľadu návštevnosti sklamal hlavne júl
Dve mestské kúpaliská v Trnave zaznamenali počas letnej sezóny takmer 60 000 návštevníkov, čo je zhruba o 9500 menej ako v minulom roku.
Z pohľadu návštevnosti bol podľa Martiny Beňákovej z Mestského úradu v Trnave jún silný, júl slabý a august priemerný. Najvyššiu návštevnosť zaznamenali kúpaliská Castiglione aj Kamenný mlyn vo štvrtok 3. júla, na každé z nich prišlo v tento deň viac ako tisíc ľudí.
Prišlo o tisíc ľudí menej
Kúpalisko Castiglione na sídlisku Družba otvorilo tradične 1. júna, v prevádzke bolo do konca augusta. Za celú sezónu prišlo na kúpalisko 41 423 ľudí, tržby zo vstupného tu dosiahli vyše 140 tisíc eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom prišlo o tisíc ľudí menej, ale tržby vďaka vyššiemu vstupnému narástli približne o 25 tisíc eur.
Väčšie problémy s návštevnosťou malo prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne, kde nie je voda zohrievaná. Bránou kúpaliska prešlo len 18 158 ľudí, čo je o 8500 menej ako v minulom roku. Tohtoročné tržby 70 880 sú prakticky rovnaké ako vlani. Kúpalisko v Kamennom mlyne malo sezónu od 13. júna do konca augusta, v tomto období však bolo len 57 kúpacích dní.
Problém s filtráciou vody
Okrem vrtochov počasia dopláca kúpalisko aj na to, že nemá žiadnu filtráciu vody, preto je potrebné v zmysle vyhlášky ministerstva zdravotníctva vodu z veľkého bazéna každé dva týždne vypustiť, pričom proces vypúšťania a opätovného napúšťania trvá niekoľko dní.
Aj keď radnica na svojich kúpaliskách postupne zvyšuje vstupné, ich prevádzku musí stále dotovať. Mestské kúpaliská prevádzkuje príspevková organizácia Správa majetku mesta Trnava.
Zdroj: SITA.sk - Mestským kúpaliskám v Trnave počasie príliš neprialo, z pohľadu návštevnosti sklamal hlavne júl © SITA Všetky práva vyhradené.
