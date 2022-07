Slovensko má na EYOF 2022 prvú bronzovú medailu, vyplával si ju Košťál (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v plávaní Samuel Košťál získal pre svoju krajinu prvý cenný kov z Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici , vo finále 200 m motýlik obsadil tretie miesto (2:02,08 min) a teší sa z bronzovej medaily.Sabína Špániková skončila vo finále 200 m prsia na šiestej pozícii a zlepšila si osobný rekord (2:35,99 min), šprintérka Terézia Beňová sa umiestnila na piatej priečke vo finále behu na 100 m (12,07 s)."Keď už som postúpil do finále, povedal som si, že bez medaily z domáceho EYOF neodídem. Chcel som bojovať o zlato, ale tentoraz môj výkon na víťazstvo nestačil. Aj z bronzu mám však veľkú radosť, keďže je to môj prvý veľký cenný kov. Mal som taktiku, že prvú stovku začnem pomalšie a postupne budem zrýchľovať. Nechcel som to prepáliť ako v semifinále, strážil som si súperov. Vyšlo to do úspešného konca a ja sa teším z bronzu," povedal 16-ročný Košťál, citoval ho oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Pre Slovensko získal prvú plaveckú medailu na EYOF po 15 rokoch a celkovo piatu v histórii."Do finále som išla s cieľom si ho predovšetkým užiť. Vôbec som nečakala, že na takomto podujatí sa doň môžem prebojovať. Skresala som svoj osobný rekord, čo je úžasné. Chvíľu mi to trvalo, kým som si uvedomila, čo som zaplávala," uviedla na margo svojho finálového výkonu 15-ročná Špániková.Vlajkonosička slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli Beňová je s piatym miestom spokojná: "Chcela som sa rozbehnúť čo najlepšie a v závere pozíciu udržať. Mala som slabší začiatok, aj keď ktovie... Ku koncu som už dobre ťahala. Piate miesto je super. Som spokojná a mám veľkú motiváciu na dvojnásobnej trati," skonštatovala Beňová, ktorá sa predstaví aj v semifinále na 200 m.Jej krajan Peter Dávid postúpil do finále na 110 m prekážok ako víťaz svojho rozbehu a celkovo s tretím najlepším časom (14,00 s).Športová gymnastka Lucia Dobrodská obsadila 9. miesto na bradlách (12,600 bodu) a rovnaká pozícia jej patrila aj po viacboji (43,200 bodu). Tenistka Renáta Jamrichová uspela v 2. kole dvojhry dievčat, Švajčiarku Kristynu Paulovú deklasovala 6:0, 6:0 a postúpila do štvrťfinále.V 2. kole zmiešanej štvorhry Jamrichová s Danielom Balaščákom zdolali izraelský pár Ilan Londonová-Menacheová a Maayan Laron 7:6, 6:1.