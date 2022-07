Tréner Weiss zobral prehru Slovana s Ferencvárosom na seba, emócia mu zatemnila mozog a zle striedal (video)

Emócia prevládla na rozumom

Zranenia Weissa a Medveděva

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava si ani v tejto sezóne 2022/2023 nezahrajú v skupinovej časti Ligy majstrov . V stredajšej odvete 2. kvalifikačného kola na vypredanom štadióne na Tehelnom poli proti maďarskému Ferencvárosu Budapešť nepretavili minulotýždňový triumf u súpera (2:1) na prienik ďalej.Hosťom podľahli 1:4 a presúvajú sa do Európskej ligy, kde v 3. predkole natrafia na grécky Olympiakos Pireus.Kouč „belasých“ Vladimír Weiss st. priznal, že Slovan odohral „ťažký zápas s nešťastným koncom". Ferencváros si už do prestávky vypracoval náskok 2:0. V 70. min však hlavičkou znížil kapitán Bratislavčanov Vernon De Marco a začínalo sa odznova.V tých chvíľach bol Slovan lepším mužstvom, no keď už sa zdalo, že duel sa bude predlžovať, v 89. min hostia po tretí raz gólovo udreli a víťazstvo i postup ešte poistili štvrtým zásahom v 95. min.„Moja emócia na konci zápasu prevládla nad rozumným riešením. Tú prehru beriem na seba, pretože sa mi nepodarilo dobre striedať a nešťastne sme v závere inkasovali," poznamenal 57-ročný tréner na pozápasovej tlačovej konferencii. Tvrdil, že Ferencváros bol v Bratislave mimoriadne efektívny.„Do čoho kopol, z toho bol gól. Tie vždy padajú po chybách alebo vydarenej akcii. My sme mali dosť veľa brejkových situácií s nie dobrým riešením v šestnástke. Finálna fáza je niekedy o kvalite a tú sme tam nemali," doplnil niekdajší kouč slovenskej reprezentácie, s ktorou postúpil na MS 2010 v JAR.Vraví, že Bratislavčanom nepridala na pohode situácia z úvodu stretnutia, keď pravého obrancu Jurija Medveděva po tvrdom kontakte s protihráčom odniesli na nosidlách. „Pevne verím, že je zdravý. Určite mal otras mozgu, lebo na chvíľu stratil vedomie. Potom bol pri vedomí, ale viac momentálne neviem," priblížil zranenie českého zadáka.Weiss st. vzápätí zdupľoval, že urobil nešťastné riešenie pred koncom duelu, pretože veľmi chcel vyhrať a poslal na ihrisko svojho syna a srbského útočníka Aleksandara Čavriča „Vlado sa ešte aj zranil, asi si roztrhol alebo natrhol lýtko. Nevyriešili sme tam dobre odrazenú loptu, z čoho sme dostali tretí gól. Pri štvrtom to už bol vabank. Emócia mi zatemnila mozog a zle som striedal. Mal som to dohrať na 1:2," dodal smutný kormidelník Slovana.