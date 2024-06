Slovensko má najlepšiu hlavu štátu, akú mohlo mať. Členovia vlády reagujú na inauguráciu nového prezidenta Pellegriniho

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.6.2024 (SITA.sk) - Členovia vlády blahoželali novému prezidentovi SR. Tu sú ich reakcie. Tomáš Taraba , podpredseda vlády a minister životného prostredia SR: Slovensko má nového prezidenta Petra Pellegriniho . Prajem mu veľa síl, zdravia, rozvahy, Božieho požehnania a odvahy obhajovať národné záujmy na medzinárodnej scéne v neľahkom období. Verím, že Peter Pellegrini bude dôstojne reprezentovať prezidentský úrad tak, ako na vysokej úrovni adresoval občanom SR svoj inauguračný prejav. Denisa Saková , podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR: S úprimnou radosťou a hrdosťou gratulujem nášmu novému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Je to výnimočný okamih pre našu krajinu. Jeho zvolenie na tento významný post je dôkazom oddanosti a tvrdej práce pre našu krajinu. Verím, že s Petrom Pellegrinim bude Slovensko naďalej rásť a prosperovať. A hlavne začne zmierenie našej spoločnosti. Prajem ti veľa úspechov a sily pri plnení tvojich prezidentských povinností a verím, že rovnako ako doteraz budeš robiť vždy všetko pre Slovensko. Peter Kmec , podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku: Blahoželám zvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu k nástupu do funkcie. Do paláca prichádza sociálno - demokratický politik, u ktorého je život človeka na prvom mieste. Politik, ktorý bude dôstojne reprezentovať Slovensko na medzinárodnej scéne a vždy zastupovať jeho národnoštátny záujem. Želám mu veľa síl a odhodlania na zložitej ceste presadzovania zmierenia a pokoja v rozdelenej spoločnosti. Richard Takáč , minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: Som hrdý, že Slovensko má prezidenta všetkých ľudí. Peter Pellegrini zložil sľub a je oficiálnou hlavou štátu. Gratulujem Ladislav Kamenický , minister financií SR: Aj touto cestou mu blahoželám a želám mu šťastné a profesionálne rozhodnutia v prospech záujmov Slovenska a občanov Slovenskej republiky. Richard Raši , minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR: Verím, že Peter Pellegrini bude tým najlepším prezidentom, akého mohla Slovenská republika mať. Ešte raz Ti, pán prezident, srdečne gratulujem. Matúš Šutaj Eštok , minister vnútra SR: Som presvedčený, že Slovensko má oddnes tú najlepšiu hlavu štátu, akú môže mať. Prajem pánovi prezidentovi, aby sa jeho vízia o spojenom Slovensku a búraní vzájomných múrov stala čím skôr realitou. Boris Susko , minister spravodlivosti SR: Novému pánovi prezidentovi Petrovi Pellegrinimu želám, aby sa mu podarilo naplniť predsavzatia, ktoré vyjadril vo svojom inauguračnom prejave a prispel k upokojeniu v spoločnosti. Juraj Blanár , minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Pán prezident, blahoželám. Nech napĺňanie vášho významného mandátu prispeje k úspešnej budúcnosti našej vlasti a našej štátnosti. Dnešný deň začal písať ďalšiu časť histórie SR. Verím, že nadviaže na posolstvo mieru, pokoja a dialógu, ktoré presadzuje naša vláda. Na hodnoty, ktorých prioritou sú občania Slovenskej republiky a národnoštátne záujmy Slovenska. Erik Tomáš , minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Bolo mi cťou osobne sa zúčastniť na inaugurácii nového prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorého si ľudia zvolili v demokratických voľbách. A ako povedala nová hlava štátu vo svojom prejave. Nech Pán Boh žehná slovenským ľuďom, nech Pán Boh ochraňuje naše Slovensko. Zuzana Dolinková , ministerka zdravotníctva: Blahoželám Petrovi Pellegrinimu k nástupu na post prezidenta Slovenskej republiky. Verím, že jeho politika pokoja a zmierenia nájde odozvu v spoločnosti a ukľudní a zjednotí rozdelenú spoločnosť. Do Prezidentského paláca prichádza politik, u ktorého bol a je človek a jeho život vždy na prvom mieste.