Slovensko má podľa Naďa vlastné informácie o výbuchu vo Vrběticiach, Česko môže rátať s našou podporou

Ruské tajné služby pôsobia aj u nás

Po vyšetrovaní vyhostili diplomatov

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko stojí v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach a následným vyhostením ruských diplomatov za Českou republikou (ČR). V relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ). Česká republika sa podľa Naďa môže spoľahnúť na Slovensko, že podporí jasné stanovisko NATO alebo Európskej únie (EÚ) Vo štvrtok 22. apríla by o téme výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014 mala rokovať aj Severoatlantická rada. Naď zároveň potvrdil, že nepochybuje o výsledkoch vyšetrovania českých orgánov o tom, že sa na výbuchu údajne podieľali ruské tajné služby.„Niektoré informácie sú nespochybniteľné. Napríklad to, že dôstojníci GRU boli preukázateľne na mieste, kde došlo k výbuchu,“ uviedol Naď s tým, že Slovensko disponuje aj vlastnými informáciami a rovnako má informácie aj od ČR, EÚ a NATO. „Je množstvo dôkazov, o ktorých ani nemôžem hovoriť,“ pokračoval a dodal, že je šokovaný niektorými vyjadreniami politikov, ktorí spochybňujú závery českej strany.Minister obrany skonštatoval, že ruské tajné služby pôsobia aj na Slovensku. Konkretizoval, že majú snahu ovplyvňovať médiá, verejnú mienku, šíria dezinformácie alebo podrývajú členstvo Slovenskej republiky v EÚ alebo NATO.„Posledné dni je obrovská dezinformačná kampaň voči situácii v Českej republike. Konkrétne aktivity sú také, aby Slováci neverili Čechom. Svojej najbližšej krajine a partnerom,“ doplnil Naď s tým, že evidujú aj snahu Ruska infiltrovať sa do Ozbrojených síl SR a získavať informácie o slovenskej armáde a jej plánoch.Český premiér Andrej Babiš spolu s ministrom vnútra a dočasným ministrom zahraničia ČR Janom Hamáčkom na mimoriadnej tlačovej konferencii v sobotu 17. apríla oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov. Identifikovali ich totiž ako pracovníkov ruských tajných služieb.Podľa Babiša a Hamáčka existuje podozrenie, že sa Rusko podieľalo na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Rusko v reakcii oznámilo, že vyhostí 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve.