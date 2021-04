Bývalý šéf SIS Pčolinský má na krku ďalšie obvinenie, polícia ho opäť vypočúva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému pribudlo ďalšie obvinenie. Pre portál Zoznam.sk to potvrdil jeho obhajca Ondrej Urban. Policajti v stredu podľa portálu zároveň Vladimíra Pčolinského ohľadom danej trestnej veci vypočúvajú.„Môžem potvrdiť, že minulý týždeň bolo pánovi Vladimírovi Pčolinskému vznesené obvinenie z prečinu podplácania. Ide o skutok z roku 2020, ale viac sa už v tejto chvíli vyjadrovať nebudem,” povedal Urban.Portál pripomína, že Vladimíra Pčolinského zadržali policajti ešte ako riaditeľa SIS. „Stalo sa to skoro ráno vo štvrtok 11. marca, keď do jeho bytu vtrhlo zásahové komando,” uvádza portál s tým, že teraz už bývalého šéfa SIS obvinili z korupcie, konkrétne z prijatia úplatku od Zoroslava Kollára Portál dodáva, že proti Vladimírovi Pčolinskému vypovedá Boris Beňa, ktorý bol po jeho boku prvým námestníkom SIS, ale aj bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó.