 24hod.sk    Z domova

26. marca 2026

Slovensko má záujem o intenzívnejší politický dialóg s Českom prostredníctvom pravidelných konzultácií


26.3.2026 (SITA.sk) - Slovensko má záujem o nadštandardné bilaterálne vzťahy s Českou republikou a intenzívnejší politický dialóg prostredníctvom pravidelných konzultácií. Po rokovaní s námestníčkou českého ministra zahraničných vecí Mariou Chatardovou to v stredu uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok.

Mimoriadne intenzívna spolupráca


Podľa jeho slov je Česká republika najbližším partnerom Slovenska, pričom obe krajiny spája mimoriadne intenzívna spolupráca. "Máme množstvo prienikov v bilaterálnych vzťahoch, na ktorých môžeme ďalej stavať a rozvíjať ich," zdôraznil. Za jeden z kľúčových nástrojov spolupráce označil spoločné rokovania vlád, pričom najbližšie sa uskutoční 31. marca v Českej republike.

Partneri ocenili doterajšiu spoluprácu najmä v oblasti obrany. Eštok vyzdvihol účasť Česka v mnohonárodnej brigáde Severoatlantickej aliancie na Slovensku, ako aj pomoc pri ochrane slovenského vzdušného priestoru. Rokovanie sa venovalo aj koordinácii na multilaterálnych fórach a zahraničnopolitickým otázkam vrátane situácie na Blízkom východe.

Ekonomická diplomacia ako priorita


Česká strana ocenila pomoc Slovenska pri evakuácii svojich občanov z krízového regiónu. Slovensko podľa Eštoka zrealizovalo 17 evakuačných letov, počas ktorých pomohlo aj občanom ďalších 36 krajín. "Medzi nimi bolo aj 69 Čechov, čo vnímame ako prirodzený prejav našej vzájomnej solidarity a blízkosti. Chcem oceniť výbornú spoluprácu s českými partnermi, ktorá výrazne prispela k úspešnému zvládnutiu tejto logisticky mimoriadne náročnej operácie," povedal.

Diskusia sa dotkla aj ekonomickej diplomacie, ktorú obe vlády považujú za prioritu. Eštok poukázal na posilňovanie siete ekonomických diplomatov a zdôraznil priestor na užšiu spoluprácu a výmenu skúseností medzi Slovenskom a Českom. Námestníčka Chatardová ho zároveň pozvala na bilaterálne rokovanie do Prahy. Štátny tajomník vyzdvihol otvorenie Honorárneho konzulátu SR v Ostrave začiatkom marca, ktoré podľa neho predstavuje ďalší impulz pre rozvoj slovensko-českých vzťahov.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko má záujem o intenzívnejší politický dialóg s Českom prostredníctvom pravidelných konzultácií © SITA Všetky práva vyhradené.

