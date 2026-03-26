Pohodlné nakupovanie počas celej Veľkej noci prinášajú automatizované predajne COOP Jednota po celom Slovensku


Tagy: Nakupovanie PR Veľká noc

Riešením sú automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré sú dostupné nonstop - 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vrátane sviatkov. Najväčšia domáca sieť ich má aktuálne k dispozícii 30 po celom ...



coop jednota 24_7 v prievidzi 1 676x451 26.3.2026 (SITA.sk) - Riešením sú automatizované predajne COOP Jednota 24/7, ktoré sú dostupné nonstop – 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vrátane sviatkov. Najväčšia domáca sieť ich má aktuálne k dispozícii 30 po celom Slovensku.

Nonstop riešenie pre zákazníkov


Automatizované predajne COOP Jednota 24/7 umožňujú nakupovať nonstop – aj počas sviatkov. Reťazec tak prináša zákazníkom väčšiu flexibilitu a dostupnosť služieb naprieč celým Slovenskom, vrátane menších obcí. Najväčšia domáca sieť bola prvá, ktorá zaviedla predajne v režime 24/7. Nakupovanie prebieha prostredníctvom aplikácie COOP Jednota Klub a moderné technológie zabezpečujú plynulý a bezpečný chod prevádzok. Automatizované predajne môžu zákazníci navštíviť v: Šalgočke, Šali, Nových Zámkoch, Handlovej, Rabči, Senici, Prievidzi, Šuranoch, Sládkovičove, Námestove, Hruštíne, Nitre, Veľkom Kýre, Krupine, Bobrove, Liptovskom Mikuláši (2 predajne), Horných Salibách, Lokci, Zvolene, Oravskej Jasenici, Banskej Bystrici, Gáni, Dobrej Nive, Prešove (2 predajne), Oravskej Lesnej, Novoti, Bystrej a v Tomášove.

Viac sa o spôsobe nakupovania v automatizovaných predajniach COOP Jednota 24/7 dozviete a presný zoznam prevádzok nájdete TU.

Otváracie hodiny štandardných predajní COOP Jednota sa počas veľkonočných sviatkov líšia podľa regiónu a formátu predajne. Jednotlivé spotrebné družstvá ich upravujú v súlade s platnou legislatívou. Zákazníkom preto najväčšia domáca sieť odporúča sledovať aktuálne informácie o otváracích hodinách priamo na predajniach alebo na webových stránkach jednotlivých družstiev.

Všeobecný prehľad otváracích hodín domácej siete COOP Jednota počas veľkonočných sviatkov:



























02.04.2026

ZELENÝ ŠTVRTOK

Upravená otváracia doba, ktorá sa líši podľa formátov predajní a regiónov

(Niektoré predajne avizujú predĺženú otváraciu dobu.)

K dispozícii automatizované predajne 24/7


03.04.2026

VEĽKÝ PIATOK

Zatvorené

K dispozícii automatizované predajne 24/7


04.04.2026

BIELA SOBOTA

Upravená otváracia doba, ktorá sa líši podľa formátov predajní a regiónov

(Niektoré predajne avizujú predĺženú otváraciu dobu.)

K dispozícii automatizované predajne 24/7


05.04.2026

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Zatvorené

K dispozícii automatizované predajne 24/7


06.04.2026

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Zatvorené, s výnimkou:

· 8 predajní COOP Jednoty Liptovský Mikuláš (okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok – mestské a turistické prevádzky)

· 1 predajne Tempo SUPERMARKET COOP Jednoty Žilina (OC MAX)

· automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7

Zdroj: SITA.sk - Pohodlné nakupovanie počas celej Veľkej noci prinášajú automatizované predajne COOP Jednota po celom Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nakupovanie PR Veľká noc
SaS chce opäť odvolávať Šutaja Eštoka, podľa Hamrana zneužíva svoju funkciu na pomstu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Slovensko má záujem o intenzívnejší politický dialóg s Českom prostredníctvom pravidelných konzultácií

