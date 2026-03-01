|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 1.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Albín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. marca 2026
Irán potvrdil smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího
Tagy: ajatolláh Alí Chameneí
Po správach o smrti Chameneího sa objavili zábery oslavujúcich obyvateľov v iránskej metropole Teherán.
Zdieľať
Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí je mŕtvy, potvrdili v nedeľu iránske štátne médiá. Prezident USA Donald Trump pred niekoľkými hodinami na sociálnych sieťach oznámil, že Chameneí bol zabitý pri americko-izraelských útokoch na Teherán, čo aktuálne potvrdila aj iránska štátna televízia.
Spresnila, že Chameneí zahynul v sobotu ráno vo svojej rezidencii. Iránske médiá krátko predtým informovali, že pri americko-izraelských útokoch zahynuli štyria členovia jeho blízkej rodiny.
Irán po oznámení smrti najvyššieho duchovného vodcu vyhlásil 40-dňový smútok.
Izrael a USA načasovali svoj útok na Irán v sobotu tak, aby sa zhodoval so stretnutím Chameneího s jeho najvyššie postavenými poradcami, napísal predtým portál The Times of Israel.
Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poradcami vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.
Stanica CBS News uviedla, že pri americko-izraelských útokoch zahynulo približne 40 vysokopostavených iránskych predstaviteľov.
Po správach o smrti Chameneího sa objavili zábery oslavujúcich obyvateľov v iránskej metropole Teherán.
Tagy: ajatolláh Alí Chameneí
Súvisiace články:
Opozícia reaguje na situáciu na Blízkom východe, Irán predstavuje riziko pre bezpečnosť celého sveta – FOTO (28. 2. 2026)
Útoky Izraela a USA zasiahli v Iráne viac ako 20 z 31 provincií (28. 2. 2026)
Irán pošle čierne skrinky zo zostreleného lietadla na Ukrajinu, preskúmajú ich odborníci (18. 1. 2020)
Irán sa vyhráža aj Európe. V nebezpečenstve nemusia byť len americkí vojaci, vyhlásil Rúhání (15. 1. 2020)
Európa pristupuje ku krokom na zachovanie iránskej jadrovej dohody (14. 1. 2020)
Iránska armáda priznala zostrelenie ukrajinského Boeingu, pomýlila si ho s nepriateľským cieľom (11. 1. 2020)
Stoltenberg odsúdil raketový útok na jednotky USA a vyzval Irán, aby upustil od ďalšieho násilia (8. 1. 2020)
Američania dostali facku do tváre, ale vojenská akcia nestačí, okomentoval Chameneí útok v Iraku (8. 1. 2020)
Irán vypálil balistické rakety na Američanov v Iraku, ide o pomstu za smrť Solejmáního (8. 1. 2020)
Pri Teheráne sa krátko po štarte zrútil Boeing spoločnosti UIA (video+foto) (8. 1. 2020)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko momentálne nemôže evakuovať občanov z Blízkeho východu, Fico to označil za samovraždu – VIDEO
Slovensko momentálne nemôže evakuovať občanov z Blízkeho východu, Fico to označil za samovraždu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Hokejový zápas v televízii sprevádzali desiatky reklám na hazard, detský ombudsman adresoval vláde výzvu
Hokejový zápas v televízii sprevádzali desiatky reklám na hazard, detský ombudsman adresoval vláde výzvu