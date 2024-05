Slovensko musí zintenzívniť proces riadenia plánu obnovy, najkritickejšie investície identifikoval NKÚ v rámci ministerstva zdravotníctva

Ohrozené investície

31.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko musí urobiť všetky kroky na zintenzívnenie procesu riadenia plánu obnovy. Taktiež je potrebné preveriť nielen pripravenosť, ale aj realizáciu strategických projektov Pri niektorých projektoch bude nevyhnutné zrevidovať ciele, aby Slovensko o financie neprišlo. Vyplynulo to z analýzy stavu Plánu obnovy a odolnosti , ktorú vypracovali v máji analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.Do konca apríla Slovensko podalo štyri žiadosti o platbu, a do tohto termínu boli tri vyplatené. Spolu ide o viac ako dve miliardy zo sumy 6,4 mld. eur.Slovensko ku koncu apríla vyčerpalo podľa úradu iba necelých 473,4 mil. eur, čo je len 7,39 % z celkovej alokácie. Ako uviedol predseda NKÚ Ľubomír Andrassy , najkritickejšie rozvojové investície a reformy spadajú pod ministerstvo zdravotníctva . Ide podľa neho o sedem projektov a dve reformy.„Významné investície či reformy sú ohrozené tiež v rezortoch životného prostredia spravodlivosti . Slovensku zostáva krátky čas na nevyhnutnú revíziu cieľov a následne operatívny presun finančných prostriedkov,“ približuje Andrassy.Plán obnovy a odolnosti obsahuje viac ako 30 investičných projektov v hodnote nad 20 miliónov eur. Ide najmä o investície do zdravotníctva a dopravy, z ktorých najväčšie sú projekty nemocníc v Banskej Bystrici, Martine a trať Bánovce nad Ondavou - Humenné.„Pri investičných projektoch, ktoré sa ešte nezačali, alebo sú stále len v procese prípravy, je veľmi vysoký predpoklad, že ich realizátori nestihnú dokončiť do augusta roku 2026. Plán obnovy je výsledkovo orientovaný nástroj a až podľa reálnych výsledkov bude naša krajina schopná získať európske zdroje. Ak nebudeme mať výsledok, nedostaneme peniaze aj napriek tomu, že dnes máme na národnom účte v Štátnej pokladnici pripísané financie z Bruselu za predfinancovanie a prvé tri platby v objeme viac ako dve miliardy,“ zdôraznil predseda úradu.Z pohľadu analytického útvaru NKÚ je v súčasnosti najkritickejšia oblasť spadajúca pod gesciu rezortu zdravotníctva. Ide okrem iného o vybudovanie novej siete moderných regionálnych nemocníc, centralizáciu riadenia koncových štátnych nemocníc, či vybudovanie psychosociálnych centier a rozšírenie siete psychiatrických stacionárov.Výrazné riziko je spojené s najbližšou piatou žiadosťou o platbu, kde hrozí podľa úradu nesplnenie národného záväzku súvisiaceho s majetkovým vysporiadaním sa so súkromnými vlastníkmi v gescii rezortu životného prostredia.Podobne je na tom záväzok zriadiť ústredný orgán pre správu štátnych nemocníc, kde nositeľom zodpovednosti je ministerstvo zdravotníctva. Obe uvedené aktivity mali byť zrealizované už v závere minulého roka.V druhom štvrťroku tohto roka priniesli kontrolóri informácie aj z kontroly tzv. energo pomoci. Celoplošná pomoc obyvateľom, tak ako bola na Slovensku nastavená, nie je podľa úradu udržateľná.Je nevyhnutné zmeniť jej pravidlá a do budúcnosti pomoc v elektro-energetike v krízových obdobiach smerovať len na najzraniteľnejšie skupiny, odporučil kompetentným NKÚ.Agenda integrácie zdravotne znevýhodnených a dlhodobo nezamestnaných občanov bola predmetom kontroly fungovania sociálnych podnikov. Slovensko podľa NKÚ nevyužilo ich potenciál.Je nevyhnutné urobiť zmeny, aby sa stali skutočným medzistupňom pri začleňovaní občanov na trh práce. Pre zefektívnenie fungovania sociálnych podnikov do budúcna je podľa kontrolórov kľúčový strategický manažérsky prístup ministerstva práce a sociálnych vecí