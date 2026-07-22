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22. júla 2026
Tragická dopravná nehoda pri Pezinku si vyžiadala život motorkára, zrazil sa s nákladiakom – FOTO
Bratislavská policajná hovorkyňa dodala, že nehoda je momentálne v štádiu objasňovania. Život 57-ročného motorkára si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v stredu medzi Budmericami a ...
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22.7.2026 (SITA.sk) - Bratislavská policajná hovorkyňa dodala, že nehoda je momentálne v štádiu objasňovania.
Život 57-ročného motorkára si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v stredu medzi Budmericami a Báhoňom smerom na Vištuk v okrese Pezinok. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, z doposiaľ nezistených príčin sa tam motocyklista zrazil s nákladným autom.
„V dôsledku zrážky motocyklista utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Dychová skúška bola u 61- ročného vodiča nákladného vozidla negatívna," uviedla Šimková. Dodala, že nehoda je momentálne v štádiu objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda pri Pezinku si vyžiadala život motorkára, zrazil sa s nákladiakom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Život 57-ročného motorkára si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v stredu medzi Budmericami a Báhoňom smerom na Vištuk v okrese Pezinok. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, z doposiaľ nezistených príčin sa tam motocyklista zrazil s nákladným autom.
„V dôsledku zrážky motocyklista utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. Dychová skúška bola u 61- ročného vodiča nákladného vozidla negatívna," uviedla Šimková. Dodala, že nehoda je momentálne v štádiu objasňovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda pri Pezinku si vyžiadala život motorkára, zrazil sa s nákladiakom – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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