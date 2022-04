Slovensko na pomoc ukrajinským utečencom poskytne 530 miliónov eur. Musíme byť solidárny a lojálny sused, tvrdí Heger

aktualizované 9. apríla 18:04



Informoval o tom tlačový odbor

(ÚV) SR.

Slovensko je dobrý sused

Vo Varšave sa v sobotu uskutočnila online Svetová darcovská konferencia pre utečencov a vnútorne vysídlené osoby z Ukrajiny, do ktorej sa zapojili všetky členské krajiny Európskej únie či štáty OECD

Prístup k online vzdelávaniu

Miliardy eur na pomoc Ukrajine

9.4.2022 (Webnoviny.sk) -Slovensko sa zaviazalo poskytnúť 530 miliónov eur na podporu ukrajinských utečencov na Slovensku. Pôjde o nevyčerpané peniaze z eurofondov.Financie majú smerovať na humanitárnu pomoc a zabezpečenie základných životných potrieb, ako sú zdravotná starostlivosť či ubytovanie, ale aj na podporu slovenských občanov, napríklad prostredníctvom zriadenia škôlok v slovenských obciach.„Slovensko je solidárne s Ukrajinou a sme lojálny sused. Bezpečnosť a prosperita Ukrajiny sú aj naším záujmom. Okrem financií na humanitárnu pomoc a zabezpečenie životných potrieb utečencov sme vyčlenili ďalších 5 miliónov eur na rozvoj ukrajinských regiónov prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce,“ vyhlásil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).Ďalším slovenským príspevkom je online vzdelávacia platforma „School to Go“, ktorá bola vyvinutá na Slovensku. Vďaka nej majú všetky ukrajinské deti, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú, prístup k online vzdelávaniu v ukrajinčine. Okrem finančných príspevkov je cieľom konferencie zabezpečiť aj ďalšiu humanitárnu pomoc.Darcovská konferencia sa konala v rámci kampane „Stand Up For Ukraine“, ktorú organizuje medzinárodná advokátska organizácia Global Citizen v spolupráci s Európskou komisiou a Kanadou.Na podujatí vystúpila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a poľský prezident Andrzej Duda . Ostatní lídri vrátane premiéra Hegera sa na konferencii zúčastnili online a svoje záväzky na pomoc odprezentovali formou videoposolstva.Svetové vlády, obchodní lídri a banky sa zaviazali darovať dovedna 10,1 miliardy eur na poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine.

Šéfka EK oznámila, že inštitúcia sa zaviazala k poskytnutiu miliardy eur. Z týchto zdrojov 600 miliónov eur poputuje ukrajinskej vláde a Organizácii Spojených národov a 400 miliónov predstavuje pomoc pre krajiny susediace s Ukrajinou, ktoré prijali utečencov.

Putinova armáda terorizuje ľudí

Von der Leyenová počas podujatia hovorila aj o svojej piatkovej ceste na Ukrajinu, kde bola so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom a slovenským premiérom Hegerom.

Okrem iného navštívila aj mesto Buča, kde po stiahnutí ruských jednotiek odhalili hromadný masaker civilistov. „Neexistujú slová pre horor, čo som videla v Buči, ošklivú tvár Putinovej armády terorizujúcej ľudí,“ povedala podľa televízie CNN politička a následne vyzdvihla odvahu Ukrajincov v boji proti ruskej agresii.

Na podujatí prostredníctvom videoodkazu prehovoril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten okrem iného vyzval na ďalšie sankcie na ruské banky a zákaz kúpy ruskej ropy, ktoré by vyprázdnili zdroje vojnovej mašinérie Kremľa.