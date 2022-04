Heger označil Putina za krutú bytosť, Ficovi a Pellegrinimu by zorganizoval cestu na Ukrajinu

Ukrajina je sused a priateľ

Kompasom Fica je luxus

V Buči videl masový hrob

9.4.2022 - Slovensko je momentálne tak zabezpečené z hľadiska ochrany a bezpečnosti, ako nikdy v histórii. Techniku, ktorá je na Slovensku, ešte nikdy nemalo. Premiér Eduard Heger OĽaNO ) to v sobotu vyhlásil na tlačovej besede po návšteve Ukrajiny.O dare Ukrajine v podobe protivzdušného systému S - 300 uviedol, že v tieto dni bude Slovenská republika disponovať štyrmi batériami systému Patriot. Ruského prezidentka Vladimíra Putina označil Heger „za krutú bytosť“.Premiér odmietol výhrady opozície, že Slovensko nemá adekvátnu náhradu za systém S-300.Podľa neho Slovensko dalo týmto systémom Ukrajine „dáždnik“, ktorý ochráni mnoho nevinných životov a na Ukrajine sú za to veľmi vďační. Zdôraznil, že Ukrajina potrebuje pomoc celého demokratického sveta, aby sa oslobodila.„Ukrajina je náš sused a náš priateľ. Dobré mravy hovoria, že priateľovi sa v núdzi neotáčate chrbtom. Aj to bol veľmi dôležitý dôvod tejto návštevy,“ vyhlásil premiér Heger.Za dôležité považuje, aby malo Slovensko okolo seba stabilných a prosperujúcich susedov. Poznamenal, že potom sa bude dariť aj východu Slovenska a ľuďom, ktorí tam žijú.Heger kritizoval opozičných lídrov, ktorí vytkli vláde darovanie systému S-300 Ukrajine. Povedal, že opozícia ide proti záujmom SR.„Nadbiehajú Rusku, správajú sa ako ruskí agenti, už len môžeme čakať, že sa dozvieme, že sú vlastne platení z ruských peňazí,“ vyhlásil predseda vlády. Dodal, že informácie o tom nemá, ale neprekvapilo by ho to.Na adresu predsedu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica povedal, že jeho kompasom je luxus. Spomenul Ficovu cestu súkromným lietadlom za 80-tisíc eur do zahraničia.Premiér Heger povedal, že je pripravený zorganizovať cestu Fica a predsedu strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho na Ukrajinu, aby sa prišli pozrieť do miest ako Buča alebo Kyjev.„Povedzte mi, na čo je dobré bombardovať bytovky civilistov. Sú to zverstvá,“ povedal Heger.Ako ďalej poznamenal, v meste Buča videl masový hrob. O ruských vojakoch povedal, že z rozmaru strieľali do civilistov. „Znásilnili mladé dievčatá a potom im na brucho vypálili nacistické znaky,“ povedal Heger.Slovenský premiér sa v piatok 8. apríla v ukrajinskom Kyjeve stretol s prezidentom Zelenským. Na Ukrajine bol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom európskej diplomacie Josepom Borellom.