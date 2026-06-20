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20. júna 2026

Útok nožom v nákupnom centre v ruskom Krasnodare si vyžiadal jednu obeť a päť zranených


Tagy: Civilné obete Útok nožom zadržanie páchateľa

Devätnásťročného útočníka zadržali, vyšetrovatelia preverujú jeho psychický stav aj motív činu. Jedna žena zahynula a päť ďalších ľudí utrpelo zranenia pri ...



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gettyimages 905514864 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Devätnásťročného útočníka zadržali, vyšetrovatelia preverujú jeho psychický stav aj motív činu.

Jedna žena zahynula a päť ďalších ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom v nákupnom centre v juhoruskom meste Krasnodar. Oznámili to v sobotu miestne úrady.


Podľa ruského Vyšetrovacieho výboru zaútočil na návštevníkov obchodného centra mladý muž ozbrojený predmetom pripomínajúcim nôž.



Začalo sa vyšetrovanie


„Jedna žena pri incidente zahynula,“ uviedli vyšetrovatelia. Páchateľa, ktorým je 19-ročný muž, bezpečnostné zložky krátko po útoku zadržali.


Úrady proti nemu začali vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy. Zároveň má podstúpiť psychiatrické vyšetrenie.


Gubernátor Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev informoval, že podľa predbežných údajov utrpelo zranenia päť ľudí.


Všetci sú hospitalizovaní v regionálnych a mestských nemocniciach, kde im poskytujú lekársku starostlivosť.



Unavený zo života


Motív útoku zatiaľ nie je známy. Na videu zverejnenom na ruskom telegramovom účte Ostorožno zadržaný muž počas krátkeho výsluchu po zatknutí uviedol, že je „unavený zo života“. Okolnosti incidentu vyšetrujú ruské orgány.


Úrady zatiaľ neposkytli informácie o tom, či bol útok vopred plánovaný alebo či si páchateľ svoje obete vybral náhodne.




Zdroj: SITA.sk - Útok nožom v nákupnom centre v ruskom Krasnodare si vyžiadal jednu obeť a päť zranených © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Útok nožom zadržanie páchateľa
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