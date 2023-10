Slovensko nerobí v oblasti ekonomického kontaktu s Ukrajinou takmer nič, tvrdí Parízek

Obrovská príležitosť

"Povojnová" obnova

Je nutné robiť viac

22.10.2023 (SITA.sk) - Ekonomika Ukrajiny napriek vojne funguje, Slovensko však v oblasti ekonomického kontaktu s naším východným susedom nerobí takmer nič.V rozhovore pre portál sita.sk to uviedol predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek . Ako zdôraznil, v nadväznosti na vojnu na Ukrajine môžeme chápať jej obnovu ako obrovskú príležitosť.„Nehovorme len o politickej podpore, alebo o podpore, ktorá bola realizovaná v obrannej oblasti, ale naozaj o tom, čo robia dnes na Ukrajine naši partneri, ako napríklad Česi alebo Poliaci. Oni dnes aktívne na Ukrajine pracujú, veľmi často tam cestujú. Nielen na vládnej úrovni, ale aj na úrovni podnikateľskej. A realizujú tú obnovu, o ktorej si my myslíme, že bude začínať až po ukončení vojny," uviedol Parízek.Aj preto podľa neho nie je správne hovoriť o „povojnovej" obnove. „Ukrajina sa nachádza vo vojnovom stave, je to viac ako rok. My nevieme, koľko to ešte bude trvať. Ale už dnes vieme, že tá ekonomika nejakým spôsobom ďalej funguje a fungovať musí. Sú tam realizované investície, pôžičky, realizuje sa zahraničná pomoc," zdôraznil s tým, že predošlé vlády v oblasti ekonomického kontaktu alebo spolupráce s Ukrajinou neurobili nič.„Bolo množstvo politických deklarácií, množstvo iniciatív, množstvo splnomocnených ľudí, ale nebolo nikoho, ktorý bol schopný zrealizovať častejší kontakt slovenských podnikateľov, ktorý bol schopný tých podnikateľov zapájať do rôznych schém pomoci a obnovy a realizácie," myslí si Parízek.Podľa neho je v tejto oblasti nutné. Pripomenul napríklad nedávne Slovensko-ukrajinské obchodné fórum v Košiciach, ktoré rada zorganizovala.Rada slovenských exportérov je profesionálna platforma firiem a odborníkov, ktorá vznikla v rokus ambíciou podporovať slovenský zahraničný obchod a presadzovať ich záujmy súkromného sektora v celospoločenskej diskusii. V súčasnosti mápartnerov a členov zo všetkých segmentov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.