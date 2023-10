Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska žije v zahraničí, najpreferovanejšou krajinou je Česko

V zahraničí žije viac žien ako mužov

Najpreferovanejšou destináciou je Česko

Nesplnená povinnosť ohlásenia

22.10.2023 (SITA.sk) - Viac ako štvrť milióna obyvateľov Slovenska žije v zahraničí. Z celkového počtu, viac akoobyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku sa viac akozdržiava na súčasnom pobyte v zahraničí.Z toho vyplýva, že takmerbýval na súčasnom pobyte v čase sčítania mimo našej krajiny. Z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 taktiež vyplýva, že v zahraničí žije viac žien ako mužov. Žien so súčasným pobytom v zahraničí žije viac ako, čo predstavuje podel viac ako, mužov je viac ako, čo je podiel nadSlováci najčastejšie migrujú do susednej Českej republiky a Spojeného kráľovstva. V Česku žije viac akoSlovákov, čo je. V Spojenom kráľovstve žije viac akoSlovákov, čo predstavujea Nemecku viac ako, čo je celkomobyvateľov.Čo sa týka mimoeurópskych štátov, najviac Slovákov žije na súčasnom pobyte v Spojených štátoch amerických, ide o takmerSlovákov, čo súa v Kanade je to takmerľudí, čo činíobyvateľov. Najvyšší podiel obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí je z okresov Michalovce, celkomobyvateľov okresu, Levoča,obyvateľov, Snina, celkoma Stropkov,„Najpreferovanejšou zahraničnou destináciou súčasného pobytu obyvateľov Slovenska je Česko. To platí pre 71 okresov našej krajiny. Výnimkou sú štyri východoslovenské okresy - Levoča, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, ktorých obyvatelia žijúci v zahraničí majú najčastejšie súčasný pobyt v Spojenom kráľovstve," informovala hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder Obyvatelia s trvalým pobytom na juhozápade Slovenska, ako je Bratislava V, Dunajská Streda, Komárno majú najčastejšie miesto súčasného pobytu u nášho južného suseda, v Maďarsku. Po ňom preferujú Slováci s trvalým pobytom v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Dunajská Streda ako druhú voľbu Rakúsko. Obyvatelia Rimavskej Soboty však podľa SODB 2021 preferujú ako prvú voľbu Nemecko.Slovákov žijúcich v zahraničí možno vnímať ako „osoby, ktoré sa natrvalo vysťahovali zo Slovenska, ale nesplnili si povinnosť ohlásenia, a preto majú trvalý pobyt stále evidovaný na našom území, alebo je možné túto skupinu posudzovať ako dočasných ekonomických migrantov, ktorí v zahraničí pracujú, ale sa pravidelne vracajú na Slovensko," vysvetlila Stauder.